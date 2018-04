Figlia di due padri registrata all?anagrafe i Roma | è la prima volta

Roma - registrata Figlia di due padri : Roma, 28 apr. , AdnKronos, - Il comune di Roma riconosce due papà per una bimba. I tecnici del Campidoglio "per la prima volta" hanno effettuato "una trascrizione completa e spontanea" - ovvero senza ...

Roma - registrata Figlia di due padri : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Il comune di Roma riconosce due papà per una bimba. I tecnici del Campidoglio “per la prima volta” hanno effettuato “una trascrizione completa e spontanea” – ovvero senza l’intervento di un giudice – di una bimba nata a novembre in Canada riconoscendone subito due papà, “tali grazie alla gestazione per altri”. Ad annunciare l’evento è il legale che ha ...

Padre “regala” la Figlia a due suoi amici e poi la violenta con loro per 18 ore consecutive : Un uomo indiano di circa 50 anni "ha regalato" sua figlia a due amici e si è unita a loro nella scioccante violenza, facendo a turno per violentarla per 18 ore. Secondo le ricostruzioni della polizia, il Padre ha portato la donna di 35 anni ad una fiera a Kamlapur, nel distretto di Gulbarga, domenica scorsa, dove i due hanno incontrato un amico dell’uomo, Maan Singh. L'hanno convinta a salire sul retro di una bici fino a casa di un altro uomo, ...

Padre “regala” la Figlia a due suoi amici e poi la violenta con loro per 18 ore consecutive : La scioccante storia di violenza arriva ancora una volta dall'India. Il Padre della donna ora è fuggitivo, insieme ad uno dei tre stupratori. Uno di loro è stato arrestato. La 35enne è riuscita a fuggire nella casa della madre che poi ha dato l'allarme.Continua a leggere

Madre vende la Figlia come schiava del sesso per mille volte in due anni : E' accaduto in Nuova Zelanda, la donna è stata condannata a sei anni e 11 mesi di carcere. La prima volta che fece prostituire la figlia era il giorno in cui compiva 15 anni.Continua a leggere