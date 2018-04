Fifa 18 | tra sorprese e conferme ecco l' undici scelto dalla rete | fuori Messi | Salah e

Salah critica Fifa 18 : 'Ho fatto tanta palestra - merito due punti in più' : Dopo la strepitosa prestazione contro la Roma nella semifinale di andata di Champions League, dove è stato protagonista indiscusso con due gol e due assist, Mohamed Salah è uno dei calciatori più ...

Fifa - pronta un'altra rivoluzione : eliminare i prestiti : Negli ultimi mesi infatti, a Zurigo si sono riunite varie personalità del mondo calcistico, tra cui il vice presidente della FIFA, Victor Montagliani, i rappresentanti della FIFPro , la Federazione ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi! LLORENTE DISPONIBILE tramite SBC : EA Sports ha attivato nella notte fra il 3 ed il 4 aprile delle nuove e particolari Sfide Creazione denominate “Scambia giocatori di FUT” che permetteranno di ottenere dei premi in cambio di speciali card ottenibili in vari modi, dai tornei giornalieri di qualificazione alla Weekend League, agli obiettivi settimanali. ecco tutto quello che c’è […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT: ecco ...

EA Sports ha appena annunciato il rilascio nel corso dei prossimi mesi di un nuovo tipo di carta "Path to Glory", "Strada verso la Gloria", denominato Strada verso LA Gloria – Selezionato che verrà assegnato ai giocatori PTG (SVG in italiano) che verranno convocati con la loro nazionale nei mondiali Russia 2018.

Fifa 18 : Strada verso la Gloria – Selezionato : EA Sports ha appena annunciato il rilascio nel corso dei prossimi mesi di un nuovo tipo di carta “Path to Glory”, “Strada verso la Gloria” che verrà assegnato ai giocatori PTG (SVG in italiano) che verranno convocati con la loro nazionale nei mondiali Russia 2018 Vediamo insieme di cosa si tratta Strada verso LA Gloria […] L'articolo Fifa 18: Strada verso la Gloria – Selezionato proviene da I Migliori di ...

Fifa 19 : EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori dei tifosi : Secondo quanto riportato dal sito FifaBenelux, EA Sports è alla ricerca di appassionati e tifosi delle 18 squadre della Eredivisie per registrare nuovi cori da stadio. In particolare, stando alle indiscrezioni, Electronic Arts cercherà di individuare per ogni club circa 25 supporters a cui verrà chiesto di intonare alcuni dei cori più celebri che ogni […] L'articolo Fifa 19: EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori ...

Big match tra gli Incontri Principali di Fifa 18 Ultimate Team? Le previsioni per il 27 marzo : Il fine settimana che si è appena concluso è stato di certo meno stimolante del solito per quanto concerne il calcio reale, sebbene FIFA 18 Ultimate Team non abbia subito effettivi rallenamenti dalla presenza sui campi da gioco reali delle diverse nazionali impegnate nei confronti amichevoli in vista dei mondiali di Russia 2018. Un nuovo weekend d'altissimo profilo quello che si prospetta per questa settimana, con immancabili ...

Mondiale 2026 - la Fifa sceglie tra Marocco e Usa-Canada-Messico : Roma, 26 mar. , askanews, La Fifa ha annunciato oggi sul proprio sito ufficiale di aver iniziato a prendere in esame le candidature ad ospitare i mondiali del 2026. Due i dossier presentati, quello ...

Davide Astori rimarrà un giocatore di Fifa 18 accordo tra la Fiorentina e il team Fifa - Ultime Notizie Flash : Raggiunto un accordo tra il team Fifa e la Fiorentina, Davide Astori rimarrà un giocatore di Fifa 18 con delle modifiche alle condizioni di acquisto della sua carta.

Fifa 18 : disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy! : Oggi pomeriggio i Los Angeles Galaxy hanno annunciato di aver ingaggiato Zlatan Ibrahimovic e, dopo pochissime ore è gia disponibile su FUT la card con il relativo trasferimento del campione svedese dal Manchester United al club californiano. brahimovic dovrebbe fare il suo debutto con il nuovo club il prossimo 9 aprile, contro lo Sporting Kansas […] L'articolo Fifa 18: disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles ...

Fifa 18 : nuovo aggiornamento trasferimenti mercato : Il 20 marzo EA Sports ha aggiornato il database della modalità Fifa Ultimate Team di Fifa 18 con gli ultimi trasferimenti di mercato. In particolare questo update contiene anche alcuni giocatori come Tevez, passato al Boca Juniors, Evra al West Ham, Moya alla Real Sociedad, Giuseppe Rossi al Genoa, il croato Milic, svincolato e acquistato […] L'articolo Fifa 18: nuovo aggiornamento trasferimenti mercato proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa - perdite inferiori alle attese ed entrate stimate in 6 - 5 miliardi per Qatar 2022 : Il massimo organismo del calcio ha fatto registrare perdite inferiori alle attese. Bene il Mondiale per club e per Qatar 2022 sono previsti costi ridotti. L'articolo Fifa, perdite inferiori alle attese ed entrate stimate in 6,5 miliardi per Qatar 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Var - lezione d’inglese e la guerra di potere tra la Uefa e la Fifa : Var, lezione d’inglese e la guerra di potere tra la Uefa e la Fifa Il paradosso è che siamo calcisticamente indietro quasi su tutto e tecnologicamente avanzati. Riflessioni al tempo del Var. Quel che è successo a Londra e che ha palesemente indirizzato il ritorno degli ottavi di Europa League tra Arsenal e Milan non […] L'articolo Var, lezione d’inglese e la guerra di potere tra la Uefa e la Fifa proviene da NewsGo.