Fifa 18 TOTS Resto del Mondo : 50 giocatori disponibili con SBC ed obiettivi settimanali! : Il 27 aprile sono arrivati i primi TOTS di Fifa 18 e c’è un importante novità che riguarda il “Resto del Mondo”: in questa edizione verranno rilasciate ben 50 card che tuttavia non saranno presenti nei pacchetti ma che potranno essere ottenute solo attraverso apposite sfide creazione rosa e obiettivi settimanali. Seguici su Instagram! In particolare: […] L'articolo Fifa 18 TOTS Resto del Mondo: 50 giocatori disponibili con SBC ed obiettivi ...

Fifa 18 : disponibili 6 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle Coppe nazionali. C’è anche Milner Record Breaker! : EA Sports ha rilasciato all’1 ora italiana della notte fra il 27 ed il 28 aprile 6 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali come la FA Cup inglese e la Coppa del Re spagnola. Presente anche la card Record Breaker di Milner che ha battuto […] L'articolo Fifa 18: disponibili 6 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle Coppe nazionali. C’è ...

Fifa 18 : disponibili 11 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle varie coppe nazionali : EA Sports ha rilasciato nella notte fra il 20 ed il 21 aprile 11 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie coppe nazionali Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK Ecco la lista dei 11 nuovi “Man of the match” Thomas Müller Kylian Mbappé Lukáš Hrádecký Marlos Sebastián Coates Scott Brown Lazaros […] L'articolo Fifa 18: disponibili 11 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match ...

Fifa 18 : disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League - Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita : EA Sports ha rilasciato alle 22 del 13 aprile 10 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di Champions League, Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! Ecco la lista dei 10 nuovi “Man of the match” Al Ghannam […] L'articolo Fifa 18: disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League, ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi! Due nuove card FUT SWAP disponibili con gli obiettivi settimanali! : EA Sports ha attivato nella notte fra il 3 ed il 4 aprile delle nuove e particolari Sfide Creazione denominate “Scambia giocatori di FUT” che permetteranno di ottenere dei premi in cambio di speciali card ottenibili in vari modi, dai tornei giornalieri di qualificazione alla Weekend League, agli obiettivi settimanali. ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i ...

Fifa 18 : disponibili 5 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di FA Cup e Coppa del Belgio : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di FA Cup e Coppa del Belgio Ecco la lista dei 5 nuovi “Man of the match” Renaud Emond dello Standard Liegi Christian Eriksen del Tottenham Nemanja Matić del Manchester United N’Golo Kanté del Chelsea Pierre-Emile Højbjerg del Southampton ...

Fifa 18 : disponibili 8 nuovi MOTM per i match di Champions ed Europa League : ci sono Dzeko e Higuain! : EA Sports ha rilasciato nella notte 8 carte MOTM, “Man of the match”, “Uomo partita“, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di Champions League ed Europa League delle ultime due settimane Ecco la lista dei giocatori selezionati: Leo Messi Gonzalo Higuain Edin Dzeko Wissam Ben Yedder Juanfran Lucas Ocampos Valon Berisha Timo Werner […] L'articolo Fifa 18: disponibili 8 nuovi MOTM ...

Fifa 18 : disponibili 5 nuovi MOTM per i match di coppa : c’è anche Donnarumma! : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 carte MOTM, “Man of the match” per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle coppe nazionali, fra cui la FA Cup e la coppa Italia Ecco la lista dei giocatori selezionati: Fernando Llorente Angel Di Maria Gianluigi Donnarumma Guillaume Hoarau Anderson Talisca Le card saranno disponibile nei […] Leggi l'articolo Fifa 18: disponibili 5 nuovi MOTM per i match di coppa: c’è ...