Fermo | picchiato e imbavagliato | morto asfissiato dopo la rapina

ilgiornale

: RT @ImolaOggi: Sant’Elpidio a Mare (Fermo) - 65enne aggredito, picchiato, legato e imbavagliato dai tre rapinatori. Morto. - salycepyangente : RT @ImolaOggi: Sant’Elpidio a Mare (Fermo) - 65enne aggredito, picchiato, legato e imbavagliato dai tre rapinatori. Morto. - deeplyfree3 : RT @ImolaOggi: Sant’Elpidio a Mare (Fermo) - 65enne aggredito, picchiato, legato e imbavagliato dai tre rapinatori. Morto. - rcarangelo : RT @ImolaOggi: Sant’Elpidio a Mare (Fermo) - 65enne aggredito, picchiato, legato e imbavagliato dai tre rapinatori. Morto. -

(Di sabato 28 aprile 2018) Unafinita in tragedia. A Sant'Elpidio a Mare, in provincia di, due fratelli titolari di un'impresa di pompe funebri sono stati legati e imbavagliati nel magazzino della loro attività da tre malviventi che hanno fatto irruzione.Uno dei due è poi riuscito a liberarsi e a chiamare i carabineiri e soccorsi. Il tempo di fare una telefonata e tornando indietro si è accorto che il fratello non respirava più. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e una ambulanza. Il fratello che è sopravvissuto ha riportato qualche ferita non grave. A quanto pare itori prima di imbavagliare e legare i due titolari dell'impresa funebre li avrebbero picchiati. Non è ancora noto l'ammontare del bottino della. Gli investigatori adesso dovranno ricostruire l'esatta dinamica dellaper ottenere anche un identikit deitori. In questo momento è caccia alla banda ...