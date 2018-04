F1 | pole di Vettel davanti a Hamilton nel Gp di Azerbaigian 

Baku - Vettel in pole : Baku, 28 apr. – (AdnKronos) – Sebastian Vettel scatterà dalla pole position anche nel Gp dell’Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 il pilota tedesco della Ferrari ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton con la Mercedes. Per Vettel si tratta della terza pole consecutiva, la 53esima in carriera. L'articolo Baku, Vettel in pole sembra essere il primo su ...

F1 - Sebastian Vettel nella storia della Ferrari! Tre pole position consecutive - non succedeva dal 2007 : La Ferrari torna a conquistare tre pole position consecutive dopo addirittura 11 anni dall’ultima volta. Era infatti dal Mondiale 2007 di Formula Uno che una Rossa non scattava al palo in tre gare di fila: a riuscire nell’impresa fu Felipe Massa tra Malesia, Bahrain e Spagna nella stagione che poi si concluse con il clamoroso epilogo all’ultima curva di Interlagos (Lewis Hamilton si laureò Campione del Mondo con un sorpasso ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : terza pole consecutiva per Sebastian Vettel! 2° Hamilton - Raikkonen sesto con rimpianti : Sarà ancora Sebastian Vettel a scattare davanti a tutti. Il tedesco ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nel GP d’Azerbaijan con il tempo di 1’41″498. Seb aveva già dimostrato al mattino di aver risolto i problemi di feeling mostrati ieri e lo ha confermato nel pomeriggio completando il giro più veloce in qualifica. Come in Cina, il pilota della Ferrari ha piazzato la zampata proprio quando più contava, nel Q3, ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 : Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Baku. Dietro di lui partiranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes. L’altro pilota della The post Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - Gp Azerbaigian : pole di Vettel davanti alle Mercedes : BAKU - La Ferrari di Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del Gp di Azerbaigian, quarta prova , su 21, del mondiale di formula uno. Con lui in prima fila la Mercedes di Lewis Hamilton. In ...

Formula Uno : Vettel pole in Azerbaigian : 16.12 Sebastian Vettel (Ferrari) partirà davanti a tutti nel Gp di Azerbaigian. Il tedesco conquista così la 53.ma pole position, la terza consecutiva. Accanto a lui in prima fila il britannico Hamilton (Ferrari).In seconda fila Bottas e Ricciardo,poi Verstappen e Raikkonen. Nella Q2 incidente per Raikkonen che va a muro.All'ultimo tentativo decide così di cambiare strategia e monta le gomme ultrasoft,riuscendo a qualificarsi alla Q3 ...

Gp Azerbaigian : la Ferrari vola - Vettel prenota la pole : Dietro il campione del mondo c'è in agguato Raikkonen con l'altra Ferrari, il cui obiettivo fra meno di due ore sarà quello di colorare di rosso l'intera prima fila. In ritardo l'altra Mercedes di ...

Baku : Vettel 1° nelle terze libere - Hamilton - 2° - Kimi 3° - alle 15 la pole - diretta Sky - : 'Credo che la macchina vada bene e dopo un po' di lavoro domani andrà anche meglio', ha proseguito ai microfoni di Sky Sport il tedesco, che non è sembrato per nulla preoccupato nonostante il ritardo ...

Vettel : 'La Ferrari sta bene - la pole è nelle mie possibilità' : 'Credo che la macchina vada bene e dopo un pò di lavoro domani andrà anche meglio', ha proseguito ai microfoni di Sky Sport il tedesco, che non è sembrato per nulla preoccupato nonostante il ritardo ...

Vettel : "La pole sta in me" : 'Questo è un circuito un po' complicato, è difficile trovare il ritmo e basta un piccolo errore per non mettere insieme un giro. Io non ci sono riuscito ma sono contento del long run e alla fine va ...

Gp Cina - Vettel non polemizza : 'In gara può accadere' : ... 'Credo che non ci sia molto da aggiungere rispetto a quello che avete già visto ha detto a fine gara a Sky Sport Sono le gare, sono cose che possono …

F1 Gp della Cina - la griglia di partenza : pole position di Vettel Video : E' di Sebastian #Vettel la pole position del Gp [Video] della Cina di #f1. Il tedesco partira' davanti a tutti nella griglia di partenza di questo terzo appuntamento del mondiale e si conferma come il candidato numero uno per la vittoria. Ancora una volta le Ferrari hanno confermato di essere le migliori vetture del momento, riuscendo a sfornare dei tempi straordinari. Netto il divario con le Mercedes, che sulla pista cinese è apparsa un po' in ...

Cina : prima fila Ferrari con pole record di Vettel : Qualifiche combattute fino all’ultimo quelle del GP di Cina, con Sebastian Vettel che con un colpo di reni ha strappato la pole al compagno di squadra Kimi Raikkonen per meno di un decimo, 0,087s per l’esattezza, con un tempo di 1:31.095 che è il nuovo record della pista, quando ormai sembrava che i giochi fossero […] L'articolo Cina: prima fila Ferrari con pole record di Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...