F1 | Gp Azerbaijan Vettel il più veloce nelle terze libere Terza l altra Ferrari di

Gp Azerbaijan - Vettel scheggia nelle terze libere : Roma, 28 apr. , askanews, Acuto di Sebastian Vettel nelle terze libere del GP di Azerbaigian in programma domani sul circuito cittadino di Baku. Il tedesco della Ferrari in 1'43 091 ha dominato le ...

F1 Azerbaijan - Libere 3 : Vettel è il più veloce - Hamilton 2° : BAKU - Nelle Libere 3 il tempo migliore è stato messo a segno da Vettel . Dietro di lui ecco Hamilton a circa 4 decimi di distanza, poi l'altra Ferrari di Raikkonen. Seguono Verstappen, Bottas, l'...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Risultati e classifica tempi. Sebastian Vettel primo - Ferrari super. Hamilton risponde : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo del terzo turno di prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Ferrari, dopo un venerdì problematico, si è esaltata in questo sabato mattina: macchina performante, prova di forza in tutti i settori, grande incisività in pista. Il tedesco ha chiuso la sessione in 1:43.091, quattro decimi più veloce di Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo è parso in difficoltà con la ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku. Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Oggi ho sbagliato io - la Ferrari va bene” : Non certo una giornata da incorniciare per Sebastian Vettel il day-1 del weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. 11° al termine delle prove libere 2, il pilota della Ferrari ammette le proprie responsabilità e fa un’analisi sincera di quanto avvenuto in pista. “Credo che questo circuito sia piuttosto complicato, non è semplice trovare il ritmo. Non l’ho trovato stamattina e ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «Non sono preoccupato» : BAKU - Sebastian Vettel, nonostante una prima giornata un po' complicata, rimane fiducioso in vista delle qualifiche e della gara: ' Credo che la macchina vada bene e dopo un po' di lavoro domani ...

F1 Azerbaijan - libere 2 : dominio Ricciardo - 2° Raikkonen - solo 11° Vettel : BAKU - Nella seconda sessione di libere è Daniel Ricciardo è il più veloce. L'australiano ha stampato un bel 1'42'795 precedendo di una manciata di centesimi il ferrarista Kimi Raikkonen, che si ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 2. Il più veloce è Daniel Ricciardo - Kimi Raikkonen è in scia. Sebastian Vettel 11° : È la Red Bull la più veloce dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Azerbaijan a Baku. Il miglior tempo appartiene a Daniel Ricciardo, mattatore della seconda sessione in cui ha stampato un notevole 1’42″795, con gomma Ultrasoft. L’australiano, vincitore dell’ultima prova a Shanghai, ha caratterizzato la giornata con una serie impressionante di giri veloci, merito di una vettura che soprattutto nei tratti ...

F1 Azerbaijan - libere 1 : in testa Bottas - 10° Vettel - 15° Raikkonen : BAKU - È il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a staccare il miglior tempo con 1'44'242 in una prima sessione di prove libere caratterizzata da una pista molto sporca. Dietro di lui si sono ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos'è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 #FP1 results: #Seb5 P10 1:46.513 and #Kimi7 P15 1:46.861, #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z8W5Z6RRqH - Scuderia Ferrari , @ScuderiaFerrari, April 27, 2018 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos’è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : La Ferrari non ha iniziato al meglio il lungo weekend del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il primo turno di prove libere, infatti, ha messo in mostra una Rossa in difficoltà e incapace di leggere al meglio il tracciato di Baku. Sebastian Vettel ha concluso in decima posizione con il tempo di 1:46.513 a 2.3 secondi da Valtteri Bottas mentre Kimi Raikkonen è addirittura 15esimo a 2.6 secondi. Le prime sensazioni avute non sono ...