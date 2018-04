F1 GP Azerbaijan | qualifiche | terza pole consecutiva per Vettel!

Diretta Formula 1 Gp Azerbaijan 2018/ Qualifiche live : Raikkonen in Q3 con il brivido! : Diretta Formula 1 F1 streaming video SKY Qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 Baku: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position.

F1 - QUALIFICHE GP Azerbaijan 2018 : VETTEL FA TRIS DI POLE DAVANTI ALLE MERCEDES! PASTICCIO RAIKKONEN SOLO SESTO : BAKU, 28 APRILE 2018 F1, QUALIFICHE GP AZERBAIJAN 2018 – Sebastian VETTEL conquista la terza POLE consecutiva della stagione sul circuito di Baku. La sua SF71H si dimostra ancora una volta la monoposto più veloce del lotto e il tedesco continua la sua sTRIScia di QUALIFICHE infallibili. Dietro di lui un ritrovato Lewis Hamilton precede Valtteri Bottas. Seguono le due Red Bull e un Kimi RAIKKONEN combattivo e veloce (ultimo giro con i ...

F1 - Griglia di partenza GP Azerbaijan 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE delle qualifiche DEL GP D’Azerbaijan 2018 Griglia di partenza GP Azerbaijan 2018: risultato e classifica delle qualifiche in aggiornamento: risultati Q1 1.#7 Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari) 2.#33 Max Verstappen (Red Bull Racing) 3.#44 Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) 4.#5 Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) 5.#3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 6.#31 Esteban Ocon (Force India) 7.#77 ...

F1 - Qualifiche GP Azerbaijan 2018 : a che ora iniziano? Come vederle in tv : il programma completo

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : qualifiche (28 aprile). Risultato e aggiornamenti in tempo reale. Lotta per la pole!

F1 - GP Azerbaijan 2018 : la cronaca delle qualifiche in diretta

Oggi sabato 28 aprile si disputano le Qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Baku andrà in scena una super sfida per la conquista della pole position. Dopo l'ultimo turno di prove libere è la Ferrari a partire con tutti i favori del pronostico: Sebastian Vettel ha piazzato il miglior tempo, le Rosse si sono riprese dopo un problematico venerdì e sono in piena corsa per partire davanti a tutti

Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata

