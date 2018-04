F1 | GP Azerbaijan 2018 | come vederlo in tv? L’orario e il programma Diretta su Sky

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen - una qualifica zeppa di errori. Una gara in salita - ma con la strategia… : Kimi Raikkonen ha sbagliato davvero l’impossibile durante le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, sembrava avere in tasca una comoda pole position e invece dovrà scattare dalla sesta piazza tra l’altro con una strategia rivoluzionata rispetto alle intenzioni della viglia. Tutta colpa dei troppi errori che ha commesso nel corso delle qualifiche: troppi sbagli da parte del finlandese in un pomeriggio che poteva essere trionfale e che ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi delle qualifiche. Ferrari superiore con le ultra-soft - ma Mercedes e Red Bull spaventano per la gara. Raikkonen - quanti errori! : In questo Mondiale 2018 stiamo assistendo a qualifiche quanto mai vibranti e combattute. Non hanno fatto eccezione quelle del Gran Premio di Azerbaijan (clicca qui per programma e tv) che, anzi, hanno alzato ulteriormente il livello dello spettacolo. Il tracciato di Baku, con le sue altissime velocità tra i muretti, ha messo a dura prova la concentrazione dei piloti, con giri perfetti, errori pesanti (su tutti quello di Kimi Raikkonen che ha ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ci sono andato vicino - ma la Ferrari ha una vettura davvero eccezionale quest’anno” : Dopo la pole position in Australia torna in prima fila Lewis Hamilton che si deve, però, accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan che si correrà domani sul tracciato cittadino di Baku. Il campione del mondo in carica si è fermato a 179 millesimi dal suo rivale numero uno, Sebastian Vettel che è stato in grado di centrare la terza partenza davanti a tutti consecutiva. Tutto sommato, comunque, ...

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Ho commesso un errore…avevo il miglior tempo..” : Visibilmente seccato e nervoso Kimi Raikkonen, dopo le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, quarta prova del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese ha concluso la sua prova in sesta piazza, commettendo qualche errore di troppo nel corso del time-attack. Nell’ultimo tentativo, in particolare, Kimi, più veloce del compagno di quadra Sebastian Vettel (autore della pole position) nei primi due settori, ha perso il controllo del posteriore, ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “La macchina è stata fantastica. Abbiamo fiducia per domani ma tutto può succedere qui” : Terza pole consecutiva per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima posizione nel GP d’Azerbaijan. Il tedesco non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa, soprattutto considerando le difficoltà avute nella giornata di ieri. “Ieri ho fatto fatica a trovare il feeling con la pista, che qui è fondamentale. Ma alla fine della giornata ero fiducioso. Oggi sono riuscito a fare meglio. La macchina è stata fantastica, ...

F1 - QUALIFICHE GP Azerbaijan 2018 : VETTEL FA TRIS DI POLE DAVANTI ALLE MERCEDES! PASTICCIO RAIKKONEN SOLO SESTO : BAKU, 28 APRILE 2018 F1, QUALIFICHE GP AZERBAIJAN 2018 – Sebastian VETTEL conquista la terza POLE consecutiva della stagione sul circuito di Baku. La sua SF71H si dimostra ancora una volta la monoposto più veloce del lotto e il tedesco continua la sua sTRIScia di QUALIFICHE infallibili. Dietro di lui un ritrovato Lewis Hamilton precede Valtteri Bottas. Seguono le due Red Bull e un Kimi RAIKKONEN combattivo e veloce (ultimo giro con i ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : terza pole consecutiva per Sebastian Vettel! 2° Hamilton - Raikkonen sesto con rimpianti : Sarà ancora Sebastian Vettel a scattare davanti a tutti. Il tedesco ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nel GP d’Azerbaijan con il tempo di 1’41″498. Seb aveva già dimostrato al mattino di aver risolto i problemi di feeling mostrati ieri e lo ha confermato nel pomeriggio completando il giro più veloce in qualifica. Come in Cina, il pilota della Ferrari ha piazzato la zampata proprio quando più contava, nel Q3, ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

