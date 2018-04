F1 | Gara GP Azerbaijan 2018 | su che canale vederla in tv? Il palinsesto completo su Sky e

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen - una qualifica zeppa di errori. Una Gara in salita - ma con la strategia… : Kimi Raikkonen ha sbagliato davvero l’impossibile durante le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018, sembrava avere in tasca una comoda pole position e invece dovrà scattare dalla sesta piazza tra l’altro con una strategia rivoluzionata rispetto alle intenzioni della viglia. Tutta colpa dei troppi errori che ha commesso nel corso delle qualifiche: troppi sbagli da parte del finlandese in un pomeriggio che poteva essere trionfale e che ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi delle qualifiche. Ferrari superiore con le ultra-soft - ma Mercedes e Red Bull spaventano per la Gara. Raikkonen - quanti errori! : In questo Mondiale 2018 stiamo assistendo a qualifiche quanto mai vibranti e combattute. Non hanno fatto eccezione quelle del Gran Premio di Azerbaijan (clicca qui per programma e tv) che, anzi, hanno alzato ulteriormente il livello dello spettacolo. Il tracciato di Baku, con le sue altissime velocità tra i muretti, ha messo a dura prova la concentrazione dei piloti, con giri perfetti, errori pesanti (su tutti quello di Kimi Raikkonen che ha ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : quando si corre la Gara domenica 29 aprile? Orario d'inizio e come vederla in tv : domenica 29 aprile andrà in scena a Baku , Azerbaijan, la quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più veloce del mondo si preannuncia una gara molto equilibrata. Sei vetture in lizza per la vittoria, tenendo conto di possibili strategie diversificate e dell'intervento della Safety Car, quasi una certezza su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 analisi prove libere : la Red Bull impressiona soprattutto sul passo Gara - ma Ferrari e Mercedes non sono lontane : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di F1 dell’Azerbaijan si è disputata a Baku, ma sembrava di essere a Milton Keynes. Le Red Bull, infatti, hanno letteralmente impressionato sia sul giro veloce che, forse soprattutto, sul passo gara, sia con Daniel Ricciardo che con Max Verstappen. I rivali sembrano costretti ad inseguire con la Ferrari che, dopo un inizio decisamente complicato, ha dimostrato di essere meno lontana di ...

GP Azerbaijan : la Gara tra Asia ed Europa : Quella di Baku e del GP dell’Azerbaijan è una trasferta tra due continenti: Asia o Europa? Il dubbio è legittimo. Geograficamente la repubblica caucasica si colloca infatti nel continente Asiatico ma fa parte del Consiglio Europeo e infatti l’edizione inaugurale, nel 2016, fu denominata GP d’Europa. Dal punto di vista logistico, però, le cose sono […] L'articolo GP Azerbaijan: la gara tra Asia ed Europa sembra essere il primo su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : quando si corre la prossima Gara? Programma - orari e tv : La Programmazione televisiva del Gran Premio di Baku sarà un'esclusiva di Sky Sport mentre TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gara con orari da stabilire. OASport coprirà l'evento con le ...