F1 Azerbaijan | Libere 3 | Vettel è il più veloce | Hamilton 2°

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Risultati e classifica tempi. Sebastian Vettel primo - Ferrari super. Hamilton risponde : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo del terzo turno di prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Ferrari, dopo un venerdì problematico, si è esaltata in questo sabato mattina: macchina performante, prova di forza in tutti i settori, grande incisività in pista. Il tedesco ha chiuso la sessione in 1:43.091, quattro decimi più veloce di Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo è parso in difficoltà con la ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Risultato - classifica e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Baku i piloti avranno a disposizione gli ultimi 60 minuti per trovare il giusto setup sulle proprie vetture in vista delle qualifiche che scatteranno subito dopo. Si preannuncia un’ora di fuoco con tutti i big che cercheranno di capire le potenzialità delle proprie monoposto e di perfezionare il ...

F1 tv - GP Azerbaijan 2018 : su che canale vedere prove libere 3 e qualifiche? Il programma e gli orari : Il weekend del GP d’Azerbaijan prosegue con la giornata del sabato, già decisiva in ottica gara. Oggi, infatti, si disputeranno le qualifiche, che già diranno molto su ciò che potrà accadere domani in gara. Dopo le prove libere del venerdì è caccia alla Red Bull, con Ferrari e soprattutto Mercedes nel ruolo dell’inseguitore. Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono stati i più veloci ieri, ma ci si attendono contromosse da parte delle ...

Gp Azerbaijan - Ricciardo il più veloce nelle seconde libere : Roma, 27 apr. , askanews, Daniel Ricciardo è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Formula 1 in Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. L'australiano, vincitore ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 analisi prove libere : la Red Bull impressiona soprattutto sul passo gara - ma Ferrari e Mercedes non sono lontane : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di F1 dell’Azerbaijan si è disputata a Baku, ma sembrava di essere a Milton Keynes. Le Red Bull, infatti, hanno letteralmente impressionato sia sul giro veloce che, forse soprattutto, sul passo gara, sia con Daniel Ricciardo che con Max Verstappen. I rivali sembrano costretti ad inseguire con la Ferrari che, dopo un inizio decisamente complicato, ha dimostrato di essere meno lontana di ...

F1 Azerbaijan - libere 2 : dominio Ricciardo - 2° Raikkonen - solo 11° Vettel : BAKU - Nella seconda sessione di libere è Daniel Ricciardo è il più veloce. L'australiano ha stampato un bel 1'42'795 precedendo di una manciata di centesimi il ferrarista Kimi Raikkonen, che si ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 1-2 - risultati e classifica combinata dei tempi. Ricciardo imprendibile - Raikkonen in scia : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP2 Daniel Ricciardo ha realizzato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull precede Kim Raikkonen di 69 millesimi, terzo Max Verstappen. Ancora una volta Valtteri Bottas precede il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Sebastian Vettel è undicesimo a 1.1 secondi. Le Ferrari sono ottime col passo gara ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 2. Il più veloce è Daniel Ricciardo - Kimi Raikkonen è in scia. Sebastian Vettel 11° : È la Red Bull la più veloce dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Azerbaijan a Baku. Il miglior tempo appartiene a Daniel Ricciardo, mattatore della seconda sessione in cui ha stampato un notevole 1’42″795, con gomma Ultrasoft. L’australiano, vincitore dell’ultima prova a Shanghai, ha caratterizzato la giornata con una serie impressionante di giri veloci, merito di una vettura che soprattutto nei tratti ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà - novità dalle prove libere di Baku Video : 2 Agg. 15:08 Vettel in pista con un nuovo set si SS #Seb5 is out on new supersofts #AzerbaijanGP #FP2— Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari 27 aprile 2018

F1 Azerbaijan - libere 1 : in testa Bottas - 10° Vettel - 15° Raikkonen : BAKU - È il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a staccare il miglior tempo con 1'44'242 in una prima sessione di prove libere caratterizzata da una pista molto sporca. Dietro di lui si sono ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista a Baku dopo il primo turno di prove libere svoltosi in mattinata: Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo precedendo Dani Ricciardo di 35 millesimi e Lewis Hamilton di un secondo. Le Mercedes hanno dato una risposta importante mentre le Ferrari sono ...