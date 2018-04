F 1 | a Baku la Ferrari di Vettel in pole position poi le Mercedes di Hamilton e Bottas

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

Formula 1 Baku - la griglia di partenza : spettacolo Vettel - la Ferrari vola : 1/16 LaPresse ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku. Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

Piloti Ferrari soddisfatti della prima giornata a Baku : Nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, secondo e 11° tempo per le due Ferrari SF71H: Kimi Raikkonen ha chiuso alle spalle di Daniel Ricciardo con il tempo di 1’42’’864, mentre il compagno di squadra Sebastian Vettel ha commesso un errore nel suo giro veloce, fermando il cronometro sull’1’44’127, dopo di che si […] L'articolo Piloti Ferrari soddisfatti della prima giornata a Baku sembra essere il primo su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà - novità dalle prove libere di Baku Video : 2 Agg. 15:08 Vettel in pista con un nuovo set si SS #Seb5 is out on new supersofts #AzerbaijanGP #FP2— Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari 27 aprile 2018 Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di #Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sara' possibile re tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una ...

Formula 1 GP Baku 2018 : diretta prove libere - in difficoltà la Ferrari [LIVE] : Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sarà possibile seguire tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una telecronaca dettaglia e puntuale per tutti i vari appuntamenti partendo dal venerdi e proseguendo con qualifiche e gara. Per tutti gli abbonati a Sky c'è inoltre ...

Formula 1 Libere1 Baku : Ferrari indietro - Bottas è davanti : Per essere una prima sessione di prove libere è già stata piuttosto movimentata. E purtroppo non si è vista una Ferrari brillantissima. A Baku le prime libere del GP di Azerbaigian sono state ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : la sfida Ferrari-Mercedes riparte da Baku. Red Bull terzo incomodo : Sarà Baku il teatro del prossimo episodio della sfida tra Ferrari e Mercedes. Il GP d’Azerbaijan rischia di essere uno spartiacque importante, prima che il Circus approdi in Europa. A guidare la classifica è infatti Sebastian Vettel, con 9 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, un bottino che poteva senz’altro essere più cospicuo, per quanto visto in pista fin qui. FERRARI – Soltanto un mese fa sembrava assurdo quanto stiamo per ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari e quel vantaggio in qualifica da verificare anche a Baku : Uno dei problemi maggiori della Ferrari nel confronto diretto con la Mercedes, storicamente, era rappresentato dal gap di potenza che, specialmente in qualifica, non permetteva alla scuderia di Maranello di competere ad armi pari quando si decideva la griglia. Dopo anni nei quali le “Frecce d’argento” hanno monopolizzato pole position e, addirittura, prime file nel loro totale, in questo primo scorcio di Mondiale 2018, sembra ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari e quel vantaggio in qualifica da verificare anche a Baku : Uno dei problemi maggiori della Ferrari nel confronto diretto con la Mercedes, storicamente, era rappresentato dal gap di potenza che, specialmente in qualifica, non permetteva alla scuderia di Maranello di competere ad armi pari quando si decideva la griglia. Dopo anni nei quali le “Frecce d’argento” hanno monopolizzato pole position e, addirittura, prime file nel loro totale, in questo primo scorcio di Mondiale 2018, sembra ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : le caratteristiche della pista di Baku. Favorevole a Ferrari - Mercedes…o Red Bull? : Il Mondiale di Formula Uno saluta la Cina e si trasferisce sulle sponde del Mar Caspio, per la terza edizione del Gran Premio dell’Azerbaijan (anche se in realtà nel 2016 si chiamava ancora Gran Premio d’Europa) che si disputerà sul circuito cittadino di Baku. Il quarto appuntamento del campionato inizia ad assumere le sembianze dell’occasione da non lasciarsi scappare per diversi piloti, e per svariate motivazioni. Tutti i ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP dell’Azerbaijan. Solo un podio per le Rosse a Baku : La F1 fa tappa a Baku. Il GP dell’Azerbaijan sarà il quarto appuntamento del Mondiale, dopo il cambio di calendario che ha visto anticipare la gara di circa due mesi rispetto alle due passate edizioni. Sarà infatti soltanto la terza volta che si correrà sul circuito cittadino della capitale azera, la seconda con l’attuale denominazione, dal momento che nel 2016 si trattò del GP d’Europa. Un Solo podio in due gare per la ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari archivia Shanghai pensando già a Baku - con una rivale in più : Dopo la doppietta Bahrein-Cina il circus della Formula Uno si prende una meritata settimana di pausa in vista della trasferta di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan. A Shanghai sono successe tante cose, quasi tutte importanti, che hanno rimescolato, e non poco, la situazione sia in classifica, che in generale. Dopo tre gare abbiamo Sebastian Vettel che comanda ancora la graduatoria con 54 punti, ma Lewis Hamilton si è portato a 45 con ...