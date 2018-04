Evoluzione della specie | ora i No Vax temono anche il cane autistico

Vita nello spazio : al via Advanced Plant Habitat - l’Evoluzione della serra Veggie : Una serra ipertecnologica a bordo della Iss. Stiamo parlando di Advanced Plant Habitat (Aph), uno spazio progettato per testare le condizioni di crescita preferite dalle piante. Grande quanto un mini-frigo, la serra consentirà la coltivazione di una vasta gamma di colture, tra cui l’Arabidopsis, spesso utilizzata come organismo ‘modello’ per gli studi di biologia vegetale. I suoi sofisticati sistemi di monitoraggio dell’ambiente, regolano la ...

'2001 : Odissea nello spazio' - il capolavoro di Kubrick che predisse l'Evoluzione della razza umana : 3 aprile 1968: dopo tre mesi di isolamento totale nella sua casa-laboratorio di Abbots Mead, in aperta campagna ma non lontano da Londra, Stanley Kubrick presentò al pubblico e alla critica il suo ...

Apple compie 42 anni : l'Evoluzione della comunicazione : Dal primo Macintosh all'iPhone, ecco i passi salienti dell'azienda che ha probabilmente portato più innovazione nel mondo digitale. a" data-cycle-paused="true" data-cycle-prev="#gslideshow_prev" data-...

Evoluzione della specie : teoria e immagini : ... diventando Homo sapiens in modo anche differente in diverse parti del mondo. Questa ipotesi viene a volte chiamata "multiregionale". Evoluzione della specie:Darwin Un paragrafo Charles Darwin se lo ...

Evoluzione della specie : teoria e immagini : Evoluzione della specie, subito collegata a Darwin nel cervello della maggior parte di noi anche se non è stato il solo a lavorarci e a sviluppare delle teorie. Anzi, ha avuto parecchi nemici per quanto ha affermato e tuttora il dibattito sembra aperto. Ogni volta infatti che si trovano reperti che risalgono a millenni fa e che possono darci degli indizi sulla Evoluzione dell’uomo e sulle sue origini, il dibattito sull’Evoluzione della specie ...

Importanza dell’allattamento : fondamentale per l’Evoluzione della specie : Secondo il direttore Bruce German del Foods for Health Istitute dell’Università della California, ospite del 13°Simposio internazionale sull’allattamento al seno in corso a Parigi, l’allattamento è fondamentale per l’evoluzione della specie. Studiando il genoma umano, ha capito quanto sia importante l’allattare per i nostri corpi, che sono in continua evoluzione per rispondere a nuove esigenze ed in particolare a ...

Medicina : al Neuromed esperti a confronto sull’Evoluzione della chirurgia vascolare : Negli ultimi anni la chirurgia vascolare ha avuto un’evoluzione ed una trasformazione radicali. Sul tema, il Neuromed di Pozzilli organizza un congresso dal titolo “L’evoluzione della chirurgia vascolare tra presente e futuro“, con validità Ecm per gli operatori sanitari. Un’occasione per approfondire e discutere, in particolare, i progressi nella patologia aneurismatica, del piede diabetico e del trattamento delle varici ...

Evoluzione della tiroidite di Hashimoto in pediatria : Un gruppo di esperti italiani ha valutato l’andamento della funzione della tiroide nei bambini e nei ragazzi con tiroidite di Hashimoto. I risultati hanno indicato che la disfunzione della ghiandola è più frequente nei soggetti che presentano un ipotiroidismo subclinico associato alla tiroidite. La tiroidite di Hashimoto ha una frequenza nella popolazione pediatrica intorno al 3% che raggiunge il suo massimo durante l’adolescenza. Si tratta ...

Quadro clinico ed Evoluzione della Sindrome di Turner : La Sindrome di Turner è una condizione clinica causata da alterazioni numeriche e strutturali del cromosoma X. È uno dei più comuni disordini cromosomici, presentando una prevalenza che va da 1:2500 a 1:3000 nei soggetti femminili. Il Quadro clinico è estremamente variabile; alcune delle manifestazioni cliniche della Sindrome di Turner sono presenti sin dalla nascita e anche nella vita intrauterina, mentre altre sono sfumate e possono ...

Festa del papà 2018 : Evoluzione della figura paterna nella storia : In occasione della Festa del papà è sempre bello ripercorrere, a grandi linee, l’evoluzione della figura paterna nella storia dato che, proprio essa, assume, in tutti i secoli, una precisa connotazione storica, etica, sociale e familiare, dato che la “condotta del buon padre di famiglia” è spesso citata nei manuali dei processi civili e penali e in ambito amministrativo e che, sotto un aspetto religioso, nel quarto comandamento si dice: “Onora ...

DICE tra i protagonisti della GDC 2018 con un panel dedicato all'Evoluzione della grafica nei videogiochi : La Game Developers Conference 2018 è ormai dietro l'angolo e sembra proprio ci siano un sacco di cose interessanti in arrivo durante l'evento. Ad esempio ci sarà un panel che si focalizzerà sulle DirectX e su come la tecnologia si è evoluta in tutti gli anni in cui è stata utilizzata come parte vitale della grafica nei videogiochi.In particolare, gli sviluppatori di DICE (attualmente al lavoro prossimo Battlefield V), faranno parte del panel. ...

Evoluzione della specie : un buon capo preferisce essere amato che temuto : «La cosa peggiore che puoi fare con la squadra che lavora per te è creare un clima di paura» Francesca Bellettini, amministratrice delegata di Saint Laurent in un’intervista al New York Times del 27 febbraio 2018 The post Evoluzione della specie: un buon capo preferisce essere amato che temuto appeared first on Il Post.