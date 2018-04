Eurostat | giovani italiani senza futuro Solo il 58% dei laureati trova lavoro

Eurostat : 40% giovani lavora nel weekend : 20.33 Il 40% dei giovani tra i 20 e i 34 anni in Italia lavora nel weekend, contro la media Ue del 29%. Solo in Grecia la percentuale è più alta. Il dato, relativo al 2016,è stato rilevato da Eurostat. L'analisi evidenzia anche che l'Italia è uno dei Paesi in cui si lavora meno durante il periodo di studio e formazione: meno del 30% fa un'esperienza lavorativa durante lo studio e spesso non pagata. Molto più alta la media Ue. il 46%. Al top si ...