Eurostat | 58% dei laureati trova lavoro entro 3 anni | penultimi Ue

Eurostat : trova lavoro solo 58% laureati : 14.36 La percentuale dei laureati italiani che trovano lavoro entro 3 anni dal conseguimento del titolo migliora lievemente, ma resta nettamente inferiore al dato dell'Unione europea a 28. Lo comunica Eurostat. Nel 2017, infatti, in Italia risultavano occupate il 58% delle persone under 35 che avevano terminato l'educazione terziaria, a fronte dell'82,7% nell'Ue a 28. Il dato italiano risulta migliore soltanto di quello della Grecia (54%). In ...