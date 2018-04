: #SanSevero, due i feriti nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio - IlMattinoFoggia : #SanSevero, due i feriti nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio - NotizieIN : Esplosione in fabbrica fuochi, 2 feriti - ilcorriereit : #SanSevero, due i feriti nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio -

Due persone sono rimaste ferite nell'verificatasi in un laboratorio did'artificio a San Severo di Foggia. Non è ancora chiaro quali siano le loro condizioni. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e consentire ai Carabinieri di avvicinarsi al luogo. Due le esplosioni che si sarebbero verificate in successione.(Di sabato 28 aprile 2018)