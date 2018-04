Esplosione a San Severo in laboratorio fuochi d' artificio | 2 feriti

Foggia - Esplosione in una ditta di fuochi d’artificio a San Severo : “Ci sono 2 feriti” : Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo, a pochi chilometri da Foggia. Secondo i siti locali, l’incidente, avvenuto attorno alle 9, ha distrutto completamente i capannoni dell’azienda. E ferito – secondo le prime notizie – almeno due persone, le cui condizioni non sono note. La fabbrica, nota anche fuori dalla Puglia per i suoi spettacoli pirotecnici, si trova nella ...

Esplosione ad Aleppo e nuove sanzioni per Mosca : la crisi Usa-Russia non finisce mai : L'Esplosione a Jabal Azzan. nuove sanzioni ventilate contro la Russia. La base iraniana di Jabal Azzan, a sud di Aleppo, è stata colpita da un attacco aereo. Esplosioni che hanno causato la morte di almeno 20 persone, tra cui ci sono anche militari di Teheran. La notizia arriva dai media turchi ed è stata anche ripresa dall'agenzia russa Tass, ma non è chiaro se sia trattato di un'Esplosione accidentale in un deposito di ...

Milano - Esplosione in un capannone a San Donato/ Ultime notizie - vigile del fuoco muore schiacciato dal tetto : Milano, esplosione in un capannone a San Donato: Ultime notizie, vigile del fuoco muore schiacciato da un tetto. I soccorsi sono stati totalmente inutili nonostante tempestivi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 00:16:00 GMT)

Prima un'Esplosione - poi va a fuoco il ristorante - notte di paura nella movida di San Salvario : L'esplosione è arrivata pochi istanti dopo la mezzanotte. Un boato fortissimo che in tanti raccontano di aver sentito anche a un centinaio di metri di distanza. Poi, da dentro il ristorante 'Aisha' di ...

Esplosione in banca a Boffalora - ladri fanno saltare il bancomat dell'Intesa San Paolo : Prima il boato nel cuore della notte, poi il rumore dei pneumatici che stridono sull'asfalto. Notte movimentata quella tra mercoledì e giovedì 22 marzo a Boffalora, teatro di un furto avvenuto alla ...