Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus | via Dybala? Ecco il sostituto che ha in

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - Ballardini annuncia l’addio : due nomi per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa dopo una stagione altalenante ha praticamente raggiunto la salvezza, adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione stagione, con in primo piano la situazione legata all’allenatore. “Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed Esclusivamente al presidente“. Le parole di mister Ballardini sono abbastanza inequivocabili, l’addio è stato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - il regalo in attacco in caso di promozione : Calciomercato Parma – Il Parma sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di D’Aversa è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, incredibile rincorsa nelle ultime partite, adesso tutto è nella mani del Parma. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in caso di promozione nel massimo torneo italiano si potrebbe pensare ad un colpo veramente importante. Secondo quanto riporta CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Fiorentina - ritorno di fiamma per Lisandro Lopez : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sul finale di stagione, l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato possibile in queste ultime quattro partite. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, l’intenzione è quella di anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb ritorno di fiamma per il difensore Lisandro Lopez, l’attuale calciatore ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - l’offerta per Freuler e la richiesta dell’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, percorso importante in Europa League nonostante l’eliminazione ed anche in campionato lotta sempre più avvincente per la qualificazione in Champions League. La dirigenza biancoceleste pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Freuler dell’Atalanta, come riporta CalcioWeb c’è distanza però tra ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - ecco l’eventuale sostituto di Perin : Calciomercato Genoa – Stagione quasi in archivio per il Genoa dopo il successo nella gara di campionato contro il Verona, salvezza conquistata ed adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva. Potrebbero essere le ultime partite con la maglia del Genoa per il portiere Perin, sia Perinetti che il calciatore hanno confermato la voci su un possibile addio al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Benevento : Calciomercato TORINO – La sessione di Calciomercato è ancora lontana ma alcuni club sono intenzionati ad anticipare i tempi, in particolar Torino e Benevento che ormai hanno pochissimi obiettivi in campionato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb le due società sono al lavoro per portare a termine una maxi operazione, in particolar modo il club granata ha messo nel mirino Guilherme, protagonista di una buona stagione ed il talento ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - occhi su Nestorovski del Palermo : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante per il Bologna, la salvezza per la squadra di Donadoni è stata ormai raggiunta ed adesso si può pensare alla prossima stagione. Sono previste diverse novità sul fronte Calciomercato, in particolar modo certo l’addio dell’attaccante Verdi, così come quello di Mattia Destro. La dirigenza sta provando ad anticipare i tempi e secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Reggina - addio con Maurizi al termine della stagione : Panchina Reggina, addio con Maurizi al termine della stagione. Il club amaranto ha conquistato la salvezza nel campionato di Serie C, successo davanti al pubblico amico contro l’Akragas che ha portato alla conquista matematica dell’obiettivo. La stagione può considerarsi comunque deludente, la salvezza è arrivata più per disgrazie altrui che per meriti propri, si pensa anche alla prossima stagione e si preannuncia una vera e propria ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Udinese - esonerato Oddo : ecco il sostituto : Panchina Udinese, esonerato Oddo: ecco il sostituto. Crisi totale per la squadra bianconera, undicesima sconfitta consecutiva e pesantissimo ko davanti al pubblico amico contro il Crotone. Scontro diretto all’ultimo colpo con il club calabrese, la squadra di Oddo subito in vantaggio con Lasagna, immediato il pareggio di Simy. Poi nel finale il gol dell’ex Di Faraoni che condanna l’Udinese ed il tecnico Oddo. Secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Udinese - le ultime sulla posizione di Oddo : Panchina Udinese – Decima sconfitta consecutiva per l’Udinese e situazione sempre più delicata, la permanenza in Serie A del club bianconero è a serio rischio. La posizione del tecnico Oddo è sempre più in bilico ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb la decisione è stata quella di non procedere al ribaltone. Si avvicina infatti la gara che vale la stagione, domenica in casa il Crotone in una partita che non ha bisogno di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - inserimento per Verdi! : Calciomercato Roma, inserimento PER VERDI – Stagione veramente importante per la Roma, in particolar modo in Champions League con la semifinale raggiunta, bene anche in campionato con l’obiettivo terzo posto. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, previsti alcuni movimenti per quanto riguarda l’attacco. In particolar modo pronto l’assalto a Simone Verdi del Bologna, certo l’addio al club ...

Esclusiva CalcioWeb – Il Napoli ha deciso di pagare la clausola di Suso! : CALCIOMERCATO Napoli, ASSALTO A SUSO – Il Napoli è concentrato sulle ultime giornate del campionato di Serie A, la squadra di Sarri è ancora pienamente in lotta per lo scudetto, grande attesa per lo scontro diretto contro la Juventus. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, in particolar modo caccia ad un nuovo attaccante, praticamente impossibile un ritorno di fiamma per Verdi del Bologna. Ecco perchè il nome in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - occhi su Hirving Lozano del Psv : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Roma, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza biancoceleste pensa alla prossima stagione ed al mercato, importanti obiettivi. Il Psv si è laureato campione d’Olanda, diversi calciatori si sono messi in mostra. Secondo indiscrezioni riporta da CalcioWeb nel mirino è ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Spal - la decisione per la prossima stagione : Panchina Spal – La Spal si avvicina sempre di più all’obiettivo salvezza, la squadra di Semplici è reduce dal fondamentale pareggio contro la Fiorentina, interrotta la striscia di vittorie consecutive della squadra di Pioli, adesso nel turno infrasettimanale match che vale una stagione contro il Chievo. Un successo avvicinerebbe moltissimo alla salvezza ma già si pensa anche alla prossima stagione, secondo indiscrezioni di CalcioWeb ...