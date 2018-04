Eruzione del vulcano Piton de la Fournaise nell’isola di Reunion FOTO

Pompei - ritrovato scheletro di un bambino nel Scavi : stava cercando di sfuggire all'Eruzione del Vesuvio : «Pompei è a una svolta per la ricerca archeologica non solo per le scoperte eccezionali che regalano forti emozioni come nel caso di questo ritrovamento. Ma anche perché si è consolidato un nuovo modello di approccio scientifico che affronta in maniera interdisciplinare le indagini di scavo». Così Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei, commenta, in una nota, il ritrovamento dello scheletro di un bambino di 7-8 anni, vittima ...

Cani e gatti “vanno soppressi in caso di Eruzione del Vesuvio” : “E’ illegale” : “Nel ‘Piano Vesuvio‘ della Regione Campania – si spiega in una nota – è prevista la soppressione degli animali ‘da compagnia’ che si trovassero nella cosiddetta “zona rossa”, cioè la più colpita da un’eventuale emergenza, e di cui risulti impossibile l’evacuazione. Contro questa disposizione, definita “illegale” dalla maggiori associazioni nazionali di protezione animale, ...

Pompei : scoperti affreschi di amorini e delfini dopo 2000 anni dall’Eruzione : Pompei è una scatola dei tesori senza fondo. E così ogni giorno c'è una nuova scoperta. Stavolta succede agli scavi in corso al Regio V, da cui emergono come conigli dal cilindro degli affreschi dopo duemila anni dalla coperta di lapilli che li hanno protetti fino a noi. Ad annunciarlo è il direttore del parco archeologico, Massimo Osanna.Continua a leggere

Spazio : una mega-Eruzione su Proxima Centauri fa escludere l’esistenza della vita su Proxima b : Una mega–eruzione verificatasi nel marzo 2016 su Proxima Centauri, la stella più vicina alla Terra al di fuori del sistema solare, ha sconvolto Proxima b, il suo pianeta, rendendo praticamente impossibile la sopravvivenza di eventuali forme di vita: era questo quanto si ipotizzava data la presenza di acqua liquida. E’ stato lo studio “The First Naked-Eye Superflare Detected from Proxima Centauri” a rendere nota ...

Forza Nuova paragona il Gay Pride di Pompei all'Eruzione del Vesuvio : Quest'anno sarà Pompei ad ospitare la prossima edizione del Gay Pride campano. Le associazioni e i movimenti LGBT della regione hanno scelto, per la prima volta, una città non capoluogo di provincia. Ancora non sono stati resi noti i particolari dell'evento, ma la manifestazione fa già discutere. Tra le voci in disaccordo ci sono quelle di Forza Nuova che definiscono la sfilata una vera e propria provocazione blasfema, opponendosi con Forza ...

Forza Nuova minaccia il Gay Pride a Pompei : "È come l'Eruzione del Vesuvio - li prenderemo a calci" : Il Gay Pride a Pompei? Per Forza Nuova una sorta di apocalisse del terzo millennio. Una specie di catastrofe da impedire a tutti i costi, cominciano sin d'ora a insultare i rappresentanti dell'Arcigay che intanto vanno avanti nell'organizzazione. Il 30 giugno, quando la città in cui da secoli convivono sacro e profano - il Santuario della Beata Vergine del Rosario e le vestigia del passato pagano nel sito archeologico patrimonio ...

Ultime notizie sul sisma dei Campi Flegrei e ricostruzione 3D dell'Eruzione : Durante la giornata di ieri ha tremato la terra nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. L'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e l'OV (Osservatorio Vesuviano) hanno affermato che data la natura del fenomeno sarebbe stato impossibile fare previsioni di alcun tipo. Oggi però sono arrivate le prime notizie definitive dai due enti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo ed informiamoci sui piani di evacuazione progettati ...

Giappone - allerta per l’Eruzione del vulcano Shinmoedake : colonna di ceneri alta 4 - 5 km e rischio caduta massi [GALLERY] : 1/5 ...

Giappone : Eruzione del vulcano Shinmoedake [VIDEO] : Nuova eruzione del vulcano Shinmoedake, sull’isola meridionale di Kyushu in Giappone: lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo. Visibile una colonna di fumo e cenere alta 300 metri. Lo Shinmoedake, alto 1.420 metri, è parte del complesso del Kirishima-yama. Ha eruttato l’ultima volta a ottobre 2017. L'articolo Giappone: eruzione del vulcano Shinmoedake [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.