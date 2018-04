“Ermal Meta non sarà in studio” Amici | ecco il perché dell’assenza del cantante al

caffeinamagazine

: C’è Ermal Meta al Forum: “Dopo Sanremo, il tour” - LaStampa : C’è Ermal Meta al Forum: “Dopo Sanremo, il tour” - Costanzo : Sul palco del #MaurizioCostanzoShow @MetaErmal ci ha offerto un’inedita esibizione di 'Le luci di Roma', brano cont… - VanityFairIt : Di avventure @MetaErmal ne ha avute in abbondanza ma l’amore, per ora, se ne è andato #music #musica -

(Di sabato 28 aprile 2018) Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di2018 Serale, Ermalè assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con, più o meno negli stessi istanti il cantautore di origini albanesi dà il via al suo live al Forum di Assago di Milano. Sembra confermarlo lo stessosui social, in un post che contiene gli hashtag #Forum e #Nonabbiamoarmi, che è anche il titolo del suo terzo album di successo. Ermalnon è assente soltanto dalla quarta puntata di17 Serale. Ildovrebbe rinunciare alla sua presenza in studio anche per il sesto appuntamento in onda sabato 12 maggio ...