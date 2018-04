ERMAL META NON C' È AD AMICI 2018 Perché? Emma Marrone al suo posto?

“ERMAL META non sarà in studio”. Amici - ecco il perché dell’assenza del cantante al Serale. Al suo posto Maria De Filippi ha già trovato un altro supernome. I dettagli della vicenda che ha allarmato i fan del programma : Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi ...

ERMAL META assente ad Amici 2018 Serale : ecco perché e chi lo sostituisce : perché Ermal Meta è assente dalla quarta puntata di Amici 2018 Serale Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni […] L'articolo Ermal Meta assente ad Amici 2018 Serale: ecco perché e chi lo sostituisce ...

Orari e restrizioni per il concerto di ERMAL META al Forum di Assago : ingressi - biglietti e oggetti vietati : Finalmente questa sera l'attesissimo concerto di Ermal Meta al Forum di Assago: il cantautore di Fier vincitore del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro si esibirà nel prestigioso palazzetto milanese, per un evento sold out da settimane. Il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago è il primo appuntamento di una serie di live che prenderanno il via da giugno per il Non Abbiamo Armi Tour: durante il concerto, Ermal Meta presenterà per ...

ERMAL META torna single : è finita con Silvia Notargiacomo : Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati dopo quasi 10 anni. Ad annunciare la fine della relazione con la speaker di Rtl e &lsquo...

ERMAL META : «L’anno prossimo - scena muta» : Questa intervista è tratta dal numero 17 di Vanity fair in edicola il 25 aprile Quale sarebbe stata la sua strada lo ha sempre saputo, con chiarezza, fin da ragazzo: «Mi chiamo Ermal Meta e voglio fare la rockstar». Così, a 14 anni, si era presentato alla professoressa il primo giorno di liceo scientifico. Era appena arrivato a Bari dall’Albania. In soli tre mesi ha imparato l’italiano, «una lingua piena di trappole». Oggi è sotto i riflettori, ...

L’autotune di Biondo : da ERMAL META ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci - i consigli al cantante : L'autotune di Biondo continua a far discutere i membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi. Al serale, il concorrente della squadra bianca ha utilizzato l'autotune ma non ne ha fatto mistero. Biondo ha spiegato, tranquillamente, di aver fatto uso dell'autotune e in puntata è stato aggredito da Heather Parisi, contraria a ciò. Al termine della puntata, la giuria esterna è stata invitata ad esprimere un parere sull'autotune ...

ERMAL META è tornato single : è finita con Silvia Notargiacomo : A breve co-protagonista al fianco di Fabrizio Moro all'Eurovision 2018, in quanto rappresentanti dell'Italia dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Ermal Meta, tornato in qualità di commissario esterno ad Amici di Maria, ha confessato sulle pagine di Vanity Fair la rottura con la compagna Silvia Notargiacomo, speaker radiofonica con cui ha fatto coppia per quasi 10 anni. prosegui la letturaErmal Meta è tornato single: è finita con ...