Enti locali : -22 miliardi in 7 anni : Una misura, quella degli investimEnti, che sarebbe indispensabile per ridare fiato d una economia che in questi primi mesi dell'anno sembra si stia affievolendo'.

Facebook rilascia in italia Local - l'app per localizzare evEnti di ogni genere Video : rilasciata da poco per Apple Store e Play Store di Android, #Facebook Local è la nuova app di Mark Zuckerberg che si considera la versione rinnovata di Foursquare. Dopo il fallimento di Events, Facebook riprende e rielabora il concetto legato agli eventi e alla condivisione [Video], in una nuova modalita' più user friendly e più accattivante, anche per chi non è iscritto alla piattaforma più famosa di social network. Local Lo scopo principale ...

Sicilia : finanziaria - ok commissione a norma su precari Enti locali : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Via libera della commissione Bilancio dell'Ars a un articolo della finanziaria che recepisce la legge Madia e sblocca il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari dei Comuni a partire dall’entrata in vigore della legge ed entro il 2020. "Abbiamo approvato una

Rifiuti : Sicilia - consegna riconoscimenti a Enti locali virtuosi : Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Premiamo i Comuni Siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l’Isola all’ultimo posto in Italia”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della consegna dei riconoscimenti agli enti locali virtuosi per il ...

Contratti Enti locali e sanità - via libera all'aumento : +85 euro in busta paga : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l?Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e degli...

