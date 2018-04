Empoli | Andreazzoli | non è stato facile

Serie B - Andreazzoli riporta l'Empoli in A. Perdono Parma e Frosinone. Stellone subentra a Tedino - a Palermo : l'Empoli risale subito in A, con 4 giornate di anticipo. Il Castellani è quasi esaurito e la squadra di Aurelio Andreazzoli offre spettacolo, come sempre. Avanza con Caputo, capocannoniere con 25 reti,...

Serie B : Empoli promosso - il trionfo di Andreazzoli : ROMA - E' durato un solo anno il Purgatorio in B dell'Empoli. I toscani tornano in A per la sesta volta, quinta negli ultimi 21 anni, a conferma di una collaudata abitudine nel fare su e giù con la ...

Calcio : l’Empoli torna in Serie A! Basta il pareggio contro il Novara alla squadra di Andreazzoli : Il sogno è diventato realtà. Dopo la retrocessione della stagione scorsa, l’Empoli torna in Serie A. Agli uomini di Andreazzoli Bastava un pareggio contro il Novara, nel match odierno al Castellani, valido per il 38° turno del campionato cadetto, e così è stato (1-1). E’ il solito Francesco Caputo a sbloccare il risultato (25° gol stagionale, sempre più solo in vetta alla graduatoria dei marcatori in Serie B) al 36′. Toscani ...

Empoli schiacciasassi : poker a Frosinone - Andreazzoli prenota la A : L'Empoli vola verso la serie A vincendo anche in casa del Frosinone che pure si è portato due volte in vantaggio. Dopo appena 50 secondi dal fischio d'inizio Paganini per Ciano che batte Gabriel. E' l'...

Empoli - Andreazzoli : 'Futuro? Già tutto deciso - lo dice il contratto' : Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , parla dopo il pareggio sul campo dello Spezia a Sky Sport : 'Traoré? Abbiamo delle certezze e lo consideriamo un titolare. Ho avuto il dubbio se utilizzarlo dall'inizio o meno. Siamo stati premiati, Piu ha trovato il gol del pareggio. Merito anche del ...

Serie B Empoli - Andreazzoli : «La Salernitana è pericolosa» : Empoli - L' Empoli è primo e non vuole più guardarsi indietro. "Mi aspetto sempre il massimo della difficoltà da tutte le gare - ha detto il tecnico azzurro Andreazzoli in conferenza stampa alla ...

Serie B Empoli - Andreazzoli : «Traorè ha risposto alla grande» : PESCARA - "Nel primo tempo abbiamo usato la stilografica. Nella ripresa il gesso ma abbiamo vinto ugualmente" . Il tecnico dell' Empoli , Andreazzoli , commenta così a Sky il successo sul Pescara : "C'...