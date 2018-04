Emiliano-Calenda | volano gli insulti

Carlo Calenda attacca Michele Emiliano : "Sull'Ilva fa venire i brividi - usa lo stile dei 5 stelle" : Duro attacco di Carlo Calenda a Michele Emiliano. Il ministro dello Sviluppo Economico afferma su Twitter che il presidente della Regione Puglia sull'Ilva di Taranto "scrive cose gravissime senza alcun riscontro, vuole piena occupazione ma con tecnologie inapplicabili. Puro stile 5 stelle: slogan più incompetenza più fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Pensare che chi parla è un magistrato in aspettativa ...

Calenda prende in giro Emiliano : "È come Miss Universo" : Acque agitate nel Pd. Dopo il calmoroso flop alle elezioni del 4 marzo, Carlo Calenda , il ministro dello Sviluppo Economico, ha preso la tessera del Partito Democratico. E dopo il suo ingresso al ...

Pd va alla conta in Direzione per l'era post Renzi. Emiliano contro Calenda : 'Non lo voglio vicino' : Intanto il presidente Orfini ribadisce il no all'ipotesi di intesa col Movimento: 'Un governo con i 5 Stelle sarebbe la fine dei Dem' -

Elezioni - Emiliano : “Calenda nel Pd? Uno così non lo voglio vicino. Renzi fa suo partito? Non credo che lo seguiranno” : “Calenda neo-iscritto nel Pd? Questo signore viene da Monti, poi ha votato per la lista Bonino e dopo improvvisamente ha deciso di iscriversi nel Pd, cominciando a dire “noi”. Tutto questo in una giornata. Uno così io non lo voglio vicino”. Sono le parole pronunciate a Faccia a Faccia (La7) dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che aggiunge: “Non è vero che io lo odio. Ho misurato Calenda sulla ...

Pd - Calenda : 'Emiliano aspira a un'alleanza con il M5s' : "Michele Emiliano, magistrato in aspettativa , infinita, , governatore della Regione Puglia, membro del Pd, aspirante alleato M5s. Equilibrio, serietà, senso delle istituzioni". Così il ministro ...

Risultati Elezioni Politiche 2018/ Emiliano vs Calenda : “iscrizione Pd pessima”. Ministro - mai accordo con M5s : Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Pd - Emiliano : "Via personaggi come Calenda"Orlando : il 90% è contrario a un governo con M5s o destra : Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd. E dalla minoranza Pd parla il Guardasigilli: "Lunedì le dimissioni di Renzi diventino vere e si apra la gestione collegiale".

Pd - Emiliano : “Via personaggi come Calenda” : Pd, Emiliano: “Via personaggi come Calenda” Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd: “Lui rifiuta l’alleanza con M5s? Motivo in più per farla – ha detto Emiliano – prima se ne va Calenda, meglio […] L'articolo Pd, Emiliano: “Via personaggi come Calenda” proviene da NewsGo.

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Calenda “governo M5s-Pd? Io via”. Emiliano “liberarsi di gente come lui” : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo. M5s o centrodestra? Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Pd - Emiliano : “Via personaggi come Calenda” : Pd, Emiliano: “Via personaggi come Calenda” Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd: “Lui rifiuta l’alleanza con M5s? Motivo in più per farla – ha detto Emiliano – prima se ne va Calenda, meglio […] L'articolo Pd, Emiliano: “Via personaggi come Calenda” proviene da NewsGo.

Pd - Emiliano : "Via personaggi come Calenda" : Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd: "Lui rifiuta l'alleanza con M5s? Motivo in più per farla - ha detto Emiliano - prima se ne va Calenda, meglio è".

Emiliano : Calenda prima va via meglio è : 14.27 "La sua iscrizione al Pd è la notizia più triste di questi giorni".Così il governatore della Puglia Emiliano commenta l'iscrizione del ministro dello sviluppo economico,Calenda,al partito di Renzi. "E' un motivo in più in più per fare un alleanza con il M5S" replica Emiliano che coglie la palla al balzo per rilanciare un Pd senza Renzi alleato con Di Maio nel prossimo Parlamento. "prima se ne va Calenda meglio è", aggiunge Emiliano.

Emiliano - liberarsi di gente come Calenda : ANSA, - BARI, 7 MAR - "Bisogna liberarsi al più presto di personaggi come Calenda e ricominciare un cammino diverso". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, ...

"Renzi? Non conta più"/ Carlo Calenda "Mi iscrivo al Pd" - Michele Emiliano "ministro del disastro economico" : Dimissioni Matteo Renzi: caos nel Pd. Carlo Calenda 'mi iscrivo per risollevarlo', Michele Emiliano, spara a zero: 'tu ministro disastroso'.