Emilia Romagna | aiuti a chi compra la prima casa Dalla Regione 15 milioni di euro

Maltempo - via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna : oltre 300mila euro ad attività : Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese. Concluse le ...

A Rimini il patto : Emilia Romagna e Marche insieme per promuovere il turismo : ... ma anche l'impegno reale della politica a favore dello sviluppo turistico, risorsa ormai considerata, non più soltanto a parole, fondamentale per l'economia e la ripresa economica del paese. La '...

Maltempo : deliberato lo stato di emergenza per le province di Emilia Romagna e Marche : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita’ atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli’ Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di ...

Estate in bicicletta : dall’Emilia Romagna all’Alto Adige i soggiorni a misura di ciclisti : È la città di Marco Pantani e della Nove Colli. La località marinara in cui andare in bicicletta è uno stile di vita consolidato e una passione, che attrae sempre più amanti delle due ruote tra i percorsi che dalle ampie spiagge rincorrono la pianura, per salire su morbide colline e ammirare il mare dall’Alto. Cesenatico (FC) è amore per i pedali. E i Ricci Hotels, che da sempre fanno della bicicletta un culto quotidiano, accolgono i ...

Sostenibilità : Regione Emilia Romagna cerca imprese da premiare : Bologna , askanews, - La Regione Emilia Romagna cerca imprese virtuose, attive in progetti di CSR e Sostenibilità, da premiare. E' stata infatti lanciata la quarta edizione del premio "Innovatori ...

Terremoto oggi in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse : Forlì-Cesena - sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018) : Terremoto oggi in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena, sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Terremoto Emilia-Romagna : scossa con epicentro a Verghereto (FC) [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km sudest da Verghereto (FC) alle 07:07:12 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Meteo - caldo in Emilia Romagna : tutti al mare : “A guardare la spiaggia oggi sembra quasi di essere già in luglio”. Così Simone Battistoni, presidente del Sib Emilia-Romagna e titolare del ‘Bagno Milano’ a Cesenatico, in piena Riviera Romagnola, commenta, parlando all’AdnKronos, l’affluenza sulle spiagge durante il primo week end di caldo e bel tempo della stagione. “Certo – spiega Battistoni – i numeri ovviamente non sono ancora quelli ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 8 mln per i primi 177 interventi : Strade, frane e arginature, corsi d’acqua, servizi pubblici e assistenza alla popolazione. Via libera a 7 milioni e 881 euro per cantieri di messa in sicurezza e per interventi di ripristino di viabilita’ e infrastrutture pubbliche nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli’-Cesena, le sei province duramente colpite dall’8 al 12 dicembre 2017 dall’eccezionale ondata di Maltempo per cui, ...

Vinitaly : Veneto ed Emilia Romagna in difesa dello zucchero italiano (2) : (AdnKronos) - Pan e Caselli hanno ricordato ai colleghi delle altre Regioni che, dietro allo zucchero italiano si regge una intera filiera di prodotti Made in Italy, come i prodotti dolciari delle varie regioni che, se non usassero lo zucchero nazionale, rischierebbero appunto di non poter etichetta

Vinitaly : Veneto ed Emilia Romagna in difesa dello zucchero italiano : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) - Parte dal Vinitaly di Verona l’appello di Veneto ed Emilia-Romagna ad una operazione di solidarietà tra tutte le Regioni italiane per salvare la barbabietola da zucchero e la produzione dello zucchero italiano. Questa la richiesta avanzata dagli assessori regionali all

Buy Emilia Romagna - tour operator mondiali in visita : Questo itinerario si propone di presentare al buyer esteri il territorio della Costa Adriatica e le sue molteplici attività turistiche, dal mare alla vacanza attiva, dallo sport alla vacanza 'green'. ...

Maltempo - Emilia-Romagna : piano da 5 - 2 milioni per il ripristino delle strade : Un piano da cinque milioni e 250.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade della Romagna – sia in pianura che in montagna – alla luce dei danni provocati alla rete viaria dal Maltempo degli scorsi mesi. A stilarlo e a mettere a disposizione le risorse e’ la Regione il cui presidente, Stefano Bonaccini ha presentato il dettaglio degli investimenti a Cesenatico in un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, ...