Elisa Di Francisca | “Torno perché la scherma mi mancava Voglio chiudere alle Olimpiadi

(Di sabato 28 aprile 2018)Diè pronta per tornare in pedana dopo la maternità. La Campionessa Olimpica di Londra 2012 e argento a Rio 2016 ha ripreso adnarsi e punta agli Assoluti di Milano (7-10 giugno) con l’obiettivo di tornare competitiva verso i Giochi di Tokyo 2020. La fiorettista ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del suo stato di forma: “Va molto bene, faccio tutto con calma, devo conciliare gli orari della palestra con quelli della mia famiglia. Ora ho una nuova filosofia: quella del qualche volta. Qualche volta farò lezione ma non più le tre ore come prima, ne basta una come si deve. Qualche volta mi dedicherò alla preparazione. La mia vita è cambiata con la nascita di Ettore. Ho l’esperienza e la maturità per provare a gestire così“. Non sarà facile tornare al top della forma viste anche le sensazioni provate in ...