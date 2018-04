Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta nel 4° serale con i complimenti di Alessandra

AMICI 2018 - IRAMA VINCITORE TERZA PUNTATA/ Nessun eliminato - il cantautore conquista tutti : il gesto per Einar : Nella TERZA PUNTATA del serale di AMICI 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Einar Ortiz e Zic ballano nella prova proibitiva ritmo uomo per i cantanti (video) : Einar Ortiz e Zic ballano al terzo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile. I due cantanti sono stati chiamati ad affrontare la prova proibitiva ritmo uomo, una coreografia impostata sul senso del ritmo ed elaborata dal direttore artistico del serale del programma, Luca Tommassini. Inizialmente pensata per essere assegnata ai ballerini del serale, Maria De Filippi ha proposto a Tommassini di adattarla ai ...

Il guanto di sfida di Zic a Einar su Capodanno e la prova proibitiva di ballo per i cantanti : Il guanto di sfida di Zic a Einar su Capodanno è la provocazione del cantante della squadra bianca al docente di canto Carlo Di Francesco che non riesce a vedere il suo talento. Zic propone una sfida rivolta esclusivamente a Carlo Di Francesco, "purtroppo devo tirare in ballo un cantante della squadra avversaria perché ho bisogno di un paragone per dimostrarle che Di Francesco ha torto su di me", spiega il cantante. L'avversario da lui ...

Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018 con bacio finale alla fidanzata (video) : Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018, nel corso della seconda puntata della fase serale in scena sabato 14 aprile, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Il cantante del team blu, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato l'accesso alla terza fase della puntata. Risultato tra i tre concorrenti più votati al televoto, infatti, Einar Ortiz ha avuto la possibilità di salire anche sul terzo palco, insieme a due dei suoi ...

Assegnazioni 2° serale di Amici di Maria De Filippi - 14 aprile : i brani per i cantanti - da Einar a Biondo : Sono state svelate le Assegnazioni per il secondo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Per il secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi, quali brani dovranno preparare i sette cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu? A sorpresa ci sarà una prova comparata che vedrà Emma e Carmen l'una contro l'altra sulle note di un brano scelto dalla commissione del ...

Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber al serale : video dell’esibizione del 7 aprile : Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del primo appuntamento con il serale della nuova edizione. Sabato 7 aprile, in diretta da Roma e su Canale 5, abbiamo scoperto il nome del primo vincitore di puntata e il nome del primo concorrente che ha dovuto lasciare il programma. Dopo la prima fase, la doppia corale con Laura Pausini, le due squadre si sono ridotte nel numero: alcuni concorrenti, ...

Ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni con i suggerimenti di Annalisa : video Ti ho voluto bene veramente : Ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni e il suo celebre brano Ti ho voluto bene veramente. Ad ascoltarlo, in sala prove, c'è la tutor di canto, Annalisa Scarrone. In previsione della puntata di sabato 24 marzo e della fase serale del programma, ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni e mette a punto la sua esibizione sulle note di uno dei brani più apprezzati e conosciuti dell'intero percorso artistico del cantautore di Ronciglione: Ti ho ...

Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi : video in Piccola Anima alle prove con Annalisa : Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: tra le prossime canzoni che eseguirà nel corso dello speciale pomeridiano del sabato, ci sarà anche Piccola Anima. Il brano di Ermal Meta è contenuto nell'album Vietato Morire ed è un duetto con Elisa. Ad Amici 2018, Einar ha provato il pezzo in sala prove con Annalisa, insieme a Love Yourself di Justin Bieber. "Hai fatto un sacco di lavoro e si vede, questa tua umiltà è il motivo per il ...

Einar/ Amici 17 - Rudy Zerbi alla ricerca dello sfidante perfetto : il cantante ha lavorato sulle movenze : Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di Einar e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:16:00 GMT)