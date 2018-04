Ecco gli eliminati di Amici 2018 tra colpi di scena e rientri improvvisi! Tutte le

Questo giovane calciatore potrebbe esordire in serie A : Ecco di chi è figlio : Nello scenario politico attuale c'è un Renzi in campo e uno in panchina. Matteo Renzi, uscito sconfitto dalle ultime elezioni politiche, si ritrova oramai in un ruolo non più da protagonista ma da panchina appunto. Francesco Renzi, invece, figlio dell'ex premier e calciatore 17enne il campo non lo ha mai abbandonato e ora potrebbe ritrovarsi anche in serie A. Il figlio di Renzi al Genoa calcio Il primogenito di Matteo Renzi è un giovane ...

Pricacy - nuove regole europee per le aziende : Ecco i dettagli : ...questo regolamento europeo è dunque quello di proteggere i dati personali delle persone fisiche ma nello stesso tempo di garantire la libera circolazione dei dati per non creare ostacoli all'economia ...

Sugli dèi del pop non si scherza. Ecco perché vinceranno ancora : Anni fa scrivevo una rubrica umoristica per un giornale pubblicato in 98 edizioni in molte parti del mondo. Per qualche motivo che non ricordo, in una di queste rubriche feci una battuta - per la ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo interno : Ecco gli scenari [LIVE] : - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volontà di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria frattura. Il punto d'accordo tra le due tesi dominanti ...

Pensioni : a luglio la quattordicesima - Ecco come funziona nel 2018 Video : La #quattordicesima sulle #Pensioni ormai è una consuetudine, perché la mensilita' aggiuntiva per determinate categorie di #pensionati viene erogata da anni. Dal 2017 le soglie reddituali utili a centrare questa misura si sono alzate allargando la platea degli aventi diritto. La mensilita' aggiuntiva verra' erogata anche nel 2018 e sempre insieme alla pensione del mese di luglio. Una mensilita' aggiuntiva nata per rendere più degne Pensioni che ...

Vigili del fuoco - famiglia e scienziati. Ecco in che cosa credono i comaschi : Basse percentuali hanno invece ottenuto la politica e lo Stato. In discesa anche altre istituzioni come l'Inps, il Consiglio Regionale e la figura del sindaco. Gli unici risultati leggermente ...

Baye Dame disperato in lacrime dopo gli insulti choc ad Aida : Ecco la decisione : Al Grande Fratello 2018 è il momento della resa dei conti dopo la sfuriata choc di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar, che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social. Il concorrente di colore in questi giorni ha avuto un atteggiamento a dir poco aggressivo nei confronti di Aida, al punto da essere definito un bullo dagli spettatori che da casa stanno seguendo la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. La scelta del Grande Fratello ...

Primo maggio a Civitanova - Ecco gli appuntamenti : Ci sarà uno spazio intrattenimento al lungomare centro, un mercatino artigianale e delle tipicità in un tratto del lungomare sud e spettacoli di street tango su largo Melvin Jones. Nel pomeriggio ci ...

AVICII SI È SUICIDATO?/ Post Performance Depression : Ecco gli altri DJ che si sono ritirati dalle scene : AVICII, il dj, scomparso lo scorso 20 aprile a soli 28 anni, potrebbe essersi suicidato. Il comunicato stampa dei genitori della star: "Non poteva più andare avanti, non era una macchina".(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Non ricordate mai i vostri sogni? Ecco come migliorare in maniera naturale : Un nuovo studio dell’University of Adelaide ha scoperto che assumere la vitamina B6 potrebbe aiutare le persone a ricordare i loro sogni. Lo studio è stato condotto su 100 persone di tutta l’Australia che hanno assunto integratori contenenti alte dosi di vitamina B6 prima di andare a letto per 5 giorni consecutivi. Il Dott. Denholm Aspy, autore dello studio, ha dichiarato: “I nostri risultati dimostrano che assumere la vitamina B6 migliora la ...

Uomini e donne - la scelta di Nicolò : Ecco gli indizi choc di Raffaella Mennoia : Ieri pomeriggio era in programma una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico dedicata a Nicolò Brigante, il tronista di questa edizione chiamato a fare la sua scelta finale. Una registrazione decisamente molto attesa dal pubblico che ovviamente si aspettava di scoprire il nome della corteggiatrice tra Marta e Virginia che avrebbe fatto centro nel cuore del tronista. Tuttavia le aspettative sono andate deluse, dato che non si è ...