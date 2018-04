“Ecco che fine ha fatto Giorgio Alfieri” Lo ricordate? Ex tronista di ‘Uomini e Donne’

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

Deraglia treno regionale : “Ecco cosa c’era tra i binari”. Panico e feriti tra i passeggeri : un altro caso che coinvolge le ferrovie italiane : Una gru che appare all’improvviso all’orizzonte, di fronte agli occhi del capotreno sotto choc. E il treno che Deraglia non riuscendo a evitare quell’ostacolo che non doveva essere presente sui binari, scatenando il Panico tra i passeggeri. Un incidente che ha coinvolto i passeggeri che erano saliti sul convoglio ferroviario partito da Savona in direzione Torino alle 12.43, il numero 10130. Tutto è accaduto nel ...

Intercettazioni - Pignatone : “Ecco perché la nuova legge non tutela la privacy” : “Fuori dai processi temo continueremo a leggere molti contenuti di Intercettazioni, virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla legge. Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salteranno perché le soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. ...

“Ecco chi doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

“Ecco che vuole”. Alfonso Signorini scopre Romina Power. Vedremo… : Se n’è parlato così tanto che non manca più alcun dettaglio nella storia tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco è sempre schivo sulla sua vita privata ma quando il gossip ha iniziato ad interessarsi al triangolo, e Loredana ha accettato ospitate in televisione per dire la sua, è addirittura intervenuto in diretta telefonica a ”Storie Italiane” per mettere la parola fine ai ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

Patty Pravo : “Ecco perché non sono diventata mamma” : Patty Bravo si racconta: la sua vita e i motivi che l’hanno spinta a non diventare mamma In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Patty Pravo ha raccontato diversi episodi (passati e presenti) della sua vita. La cantante, inoltre, ha anche parlato del suo desiderio di maternità e dei motivi che, in passato, l’avrebbero […] L'articolo Patty Pravo: “Ecco perché non sono diventata mamma” proviene da Gossip ...

“Strana la vita…”. Paura per Georgette Polizzi di Temptation Island - ricoverata in ospedale. La foto che preoccupa i fan : “Ecco che mi è successo” : Fan preoccupati per Georgette Polizzi, l’ex protagonista di Temptation Island. Ve la ricordate, sì? Aveva partecipato al docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia nel 2016 in coppia con Davide Tresse. Un’avventura, quella in tv, che alla fine si è conclusa in modo positivo per la coppia, tornata a casa più unita di prima, anche se gli strascichi si sono fatti sentire. Come rivelato dalla stessa Georgette in ...

“Io li ho visti…”. Al Bano e Romina - Giovanni Ciacci spiffera tutto : “Ecco che è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle” : Non ci sono dubbi ormai che tra Al Bano e Loredana Lecciso sia finita. Il cantante di Cellino San Marco ha rotto il silenzio a Storie Italiane dopo l’esibizione con Romina Power a Ballando con le Stelle un paio di settimane fa. In studio si commentava la performance e Carrisi a quel punto deve aver perso la pazienza, quindi ha deciso di chiamare direttamente la conduttrice, Eleonora Daniele, ed è nato un durissimo botta e risposta ...

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - scomparso all’uscita da scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più allucinante : l’epilogo choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

Inter - Sabatini lancia la bomba : “Ecco perchè sono andato via” : L’Inter ha conquistato tre punti preziosi nella gara contro il Cagliari, nelle ultime ore ha inoltre deciso di rompere il silenzio Walter Sabatini spiegando i motivi delle dimissioni a Sky: “Volevo essere all’altezza e, non essendoci i presupposti, ho preferito ringraziare Suning per l’opportunità ma io volevo fare il mio calcio e qui non potevo farlo. Non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra ...

“È morto Andrea e io…”. Nino Formicola - confessione dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi. Parole davvero toccanti : “Ecco perché ho deciso di partecipare al reality” : Il verdetto è ormai noto a tutti: Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Appena tornato a casa dopo la vittoria, Nino-Gaspare tutto si aspettava tranne di essere travolto in modo così affettuoso dal pubblico. Come ha raccontato al Corriere della sera, dopo aver dormito appena un paio d’ore: “Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c’è ...

“Ecco com’è morta”. Isabella Biagini - si è parlato di mistero. Un lutto terribile per lo spettacolo italiano che piange la sua ultima diva - ma troppi erano gli interrogativi. Ora spunta fuori la verità : Con la sua morte è finita un’epoca. Isabella Biagini se ne è andata a 74 anni, ma il suo ricordo legato a tantissimi film e spettacoli di successo rimarrà impresso nella mente di tutti. I motivi del decesso dell’attrice sono rimasti avvolti mistero, ma sarebbe più giusto dire che la discrezione ha accompagnato tutta la sua vita, anche nella morte la diva ha voluto essere riservata. Proprio un mese fa Barbara D’Urso aveva ...