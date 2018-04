EA7 Milano interessata a Della Valle

Diretta/ Cantù Olimpia Milano (risultato finale 93-98) : la EA7 vince il derby al PalaDesio! (basket Serie A1) : Diretta Cantù Olimpia Milano , risultato finale 93-98: la EA7 vince il derby del PalaDesio in Serie A1 conducendo dall'inizio alla fine, il migliore per gli ospiti è Andrea Cinciarini(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:03:00 GMT)

DIRETTA / Olimpia Milano Torino (risultato finale 90-78) : ottovolante EA7 - battuta la Fiat! (Serie A1) : DIRETTA Olimpia Milano Torino , risultato finale 90-78: per la EA7 ottava vittoria consecutiva e primo posto ancora più blindato, la Fiat rischia ora di non fare nemmeno i playoff(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

LIVE/ Sidigas Avellino-EA7 Emporio Armani Milano in diretta : Renato Spiniello Sidigas-Olimpia per andare oltre la stanchezza. Appena due allenamenti per capitan Leunen , 1 punto dai 2500 in Serie A, e soci, che hanno fatto rientro dalla Lituania giovedì notte ...