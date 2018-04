E sull' intesa è psicodramma tra i dem

Governo - una virata che conferma le incognite sull'intesa : La chiusura del «forno» della Lega è stata formalizzata dal leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, con parole durissime: da deluso. D'altronde, era l'unico modo per spingere il Pd, o ...

Delegazione Pd da Fico a Montecitorio. Dem divisi sull'intesa con M5S : Alla Camera la Delegazione del Pd incontra il presidente di Montecitorio Roberto Fico ma il partito, su una possibile convergenza con M5S, resta diviso. LEGGI ANCHE: Fico, Pd spaccato....

Fermo. Protocollo d'intesa sulle politiche di bilancio 2018 : soddisfazione per Amministrazione Comunale e Sindacati : ... come gli interventi per favorire le imprese e le attività del centro storico e quindi dell'economia cittadina, ma rimane la soddisfazione perché sappiamo che la crisi persiste. Confermo che però, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Poste Italiane accordo con Intesa Sanpaolo sulla distribuzione - 11 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: accordo Intesa Sanpaolo e Poste Italiane sulla distribuzione e i servizi. Sigla triennale, ma il Mercato è tiepido.

Pensioni e lavoro : Salvini punta sull’intesa con M5s - le novità Video : Proseguono le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo e a riportare al centro del dibattito politico anche il tema della riforma #Pensioni, uno dei punti programmatici in comune con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e tra i temi più caldi della campagna elettorale, ci pensa il leader della Lega e ancora aspirante premier Matteo Salvini. Accolte oggi al colle per il secondo giorno di consultazioni anche la delegazione ...

Protocollo d'Intesa tra Osservatrorio regionale sulla gestione dei rifiuti e la Prefettura di Avellino : Il Presidente della Provincia, nell'esprimere il suo apprezzamento per l'iniziativa, ha richiamato le direttive europee in materia di rifiuti che promuovono l'economia circolare che, grazie al ...

Centrodestra - intesa sulle CamereBerlusconi vuole il tavolo con il M5S : Senato a FI, Camera ai 5 Stelle che però dicono no a Romani. L’invito a un vertice tra i leader. Il Pd non va

L’Unione Europea : «C’è l’intesa sulla Brexit» - ma resta il nodo Irlanda : Le parti hanno abbattuto le distanze su alcuni dettagli relativi all’uscita di Londra dall’Ue e sulla gestione dello scivolo temporale che accompagnerà l’addio

Ue e Regno Unito trovano l’intesa sulla Brexit - ma resta il nodo Irlanda : C’è l’accordo sulla fase transitoria post-Brexit, che non potrà durare più di 21 mesi. Ma Unione Europea e Regno Unito continuano a non trovare una soluzione per evitare una frontiera rigida nell’isola irlandese. Con Bruxelles che si tiene ben saldo nel cassetto il piano B: “annessione” dell’Irlanda del Nord nel mercato unico e nell’Unione doganale...

sullo sfondo il dissidio tra Salvini e Berlusconi sull'intesa coi 5Stelle : Nel centrodestra è aperto il confronto sull'idea di una collaborazione al governo fra Lega e Movimento 5Stelle che sembra dividere Salvini e Berlusconi -

M5S e Lega - intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Furibonda Forza Italia. : Le presidenze delle Camere si avviano ad essere appannaggio dei vincitori. Matteo Salvini è convinto debba finire così e la trattativa della Lega con il M5S è a buon punto e vede...

Fare un'intesa sulla manovra. Di Maio mette le mani sui conti : Luigi Di Maio si muove a tentoni. Cerca un'intesa politica per formare la maggioranza che sostenga un governo pentastellato. Per costruire questa intesa vuole partire dalla manovra, forse una delle scelte più politiche che deve prendere un esecutivo. "Vogliamo agire da subito", spiega in un'intervista al Corriere della Sera guardando al 10 aprile, quando cioé dovrà essere presentato il Documento di economia e finanza ...