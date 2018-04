Due Coree | tariffe | turismo e nucleare | cosa cambia dopo l' intesa

Vertice Coree - un solo Paese non ha mostrato la stretta di mano tra i Due presidenti : C’è solo un Paese che non ha mostrato la storica stretta di mano tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. E quel Paese è proprio la Corea del Nord. Così almeno scrive Martyn Williams del blog tecnologico &ldquo...

Stretta di mano Kim-Moon. La Due Coree si avvicinano tra picchetti e dolci a tema : New York - Pochi passi per fare la Storia. Gli occhi del mondo sono puntati sul 38° parallelo, dove in queste ore va in scena l'incontro tra Moon Jae-in e Kim Jong Un. Incontro il cui dettagliatissimo cerimoniale, preparato da settimane, è studiato ...