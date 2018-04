Droga | due stranieri in manette

Corigliano-Rossano - gettano mezzo chilo di Droga dal finestrino per eludere controlli - arrestati due coniugi insospettabili : CORIGLIANO - ROSSANO , COSENZA, - Nel pomeriggio di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato due coniugi per detenzione illecita di sostanza stupefacente del ...

Roma : Droga nei palloncini - arrestati due trafficanti : Roma- Un motorino segue un pulmino adattato al trasporto disabili. I mezzi accostano, dal veicolo scendono due uomini mentre dalla moto una giovane. Uno scambio sospetto: due pacchi in cambio di denaro contante. E’ quanto notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. I quali, intervenuti, hanno arrestato tre persone. Due trafficanti, Romani di 28 e 25 anni, uno dei quali già con precedenti di Droga, e una ...

Operazione antiDroga a Ispica e Scicli : due arresti : Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Modica, una a Scicli e l'altra a Ispica, per detenzione e spaccio di droga.

Droga a Napoli : 32 arresti in due clan : 11.20 Arrestate 32 persone (5 le donne), appartenenti a due distinti gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di hashish e cocaina.Diciotto sono destinatarie di misure cautelari in carcere, 14 ai domiciliari Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Nola (NA) sono durate due anni; molti i riscontri in flagranza di reato. Il gruppo aveva esteso il raggio d'azione a Avellino,Benevento e Caserta Compivano ...

Palermo : detenzione di Droga - arrestati due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bo

Palermo : detenzione di Droga - arrestati due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di sostanza stupefacente ...

Palermo : detenzione di Droga - arrestati due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di sostanza stupefacente ...

Materiali trafugati e Droga ai fini di spaccio. Un arresto e due denunce : Carabinieri intervengono dopo aver notato scambio sospetto Roma – Ricettazione e possesso di droga ai fini di spaccio. Questa è l’accusa che ha spinto i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola ad ammanettare un romano di 35 anni. Denunciati anche, anch’essi per ricettazione, un uomo di 31 della provincia di Napoli e uno di 42 de L’Aquila. Passando in via Paolo Buzzi, zona Laurentino 38, i Carabinieri hanno notato uno ...

Due chili di hashish sotto una quercia. I carabinieri scavano e trovano la Droga : NERETO " NERETO " L'avevano pensata bene. Quale posto migliore, se non la fitta vegetazione della campagna, per nascondere un po' di hashish?L'idea è venuta a qualche, per il momento anonimo, pusher ...

Autista Drogato investe comitiva. Due le vittime : Massa - Non era spuntato il sole, quando l'Autista di un furgone si è trovato davanti le sagome di cinque persone, investendole sulle strisce pedonali. Ma la colpa dell'incidente costato la vita a due ...

MASSA - TRAVOLGE GRUPPO DI ANZIANI : DUE MORTI/ Incidente stradale : conducente positivo a test antiDroga : Incidente stradale, oggi 10 aprile 2018: sulla A33 Asti-Cuneo si è verificato un grave sinistro questa mattina. MASSA Carrara, furgone TRAVOLGE ANZIANI che stavano andando in gita: due MORTI(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:49:00 GMT)

Due operazioni contro la camorra - accusati di traffico di Droga in 27 : Sono 19 le persone coinvolte nell’operazione sul territorio di Maddaloni, contro il Clan Belforte, e 8 gli scissionisti del clan Mallardo sotto accusa nel napoletano

Ragusa due giovani arrestati per Droga : Weekend sicuro: controlli sulla fascia costiera scattano due giovani arrestati perchè trovati in possesso di 6 grammi di marijuana nello zaino.

Storia di due vite salvate dalla violenza e dalla Droga : Dona e Miriam : Sono piccole cose, forse, non è certo cambiato il mondo, ma sono cambiate due vite, ed è questo quello che conta. Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno di Alessandro Rabbiosi, responsabile ...