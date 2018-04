Doppio incidente sulla A1 in entrambe le direzioni

romadailynews

: Mattinata da incubo: doppio tamponamento sul raccordo Perugia - Bettolle, traffico nel caos - PerugiaToday… - ITnewsPG : Mattinata da incubo: doppio tamponamento sul raccordo Perugia - Bettolle, traffico nel caos - PerugiaToday… - TuttOSuLinuX : Emilia Romagna: Doppio incidente in A1: camion prende fuoco altri due si tamponano... #Romagna #notizie #incidente - Nutizieri : Doppio incidente in A1: camion prende fuoco altri due si tamponano -

(Di sabato 28 aprile 2018) Roma – Dopo l’di questa mattina, ancora disagiA1 Roma-Napoli. E’ stato coinvolto un autoarticolato in direzione di Napoli. Un nuovosi è verificato tra Colleferro e l’allacciamento con la Diramazione Roma sud. Ma in questo caso verso Roma. Al momento ci sono 4 km di code. In direzione di Napoli, invece, dove sono in corso le operazioni di ripristino, le code sono arrivate a 14 km. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. L'articoloA1 inleproviene da RomaDailyNews.