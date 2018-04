ilfattoquotidiano

: Donna va al ristorante, ma trova la porta sbarrata: “Dentro solo clienti bianchi”. Il video scatena la polemica… - Cascavel47 : Donna va al ristorante, ma trova la porta sbarrata: “Dentro solo clienti bianchi”. Il video scatena la polemica… - TutteLeNotizie : Donna va al ristorante, ma trova la porta sbarrata: “Dentro solo clienti bianchi”. Il video… - gazzettadalba : I Carabinieri della Stazione di Alba hanno denunciato una donna di 53 anni residente a Bra per un furto consumato i… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Siamo a Pinson, in Alabama. Jacinda Mitchell si sta recando alla Waffle House, nota catena di ristoranti aperta 24 ore su 24. Con sua sorpresa però la ragazza di colorelae un dipendente le dice che il locale è chiuso. All’interno del locale però sono seduti diversibianchi che consumano comodamente le proprie ordinazioni. Dopo il torto subito Jacinda decide di postare il video su Facebook, suscitando un vespaio. Il responsabile per le relazioni pubbliche della Waffle House Pat Warner ha assicurato che verrà condotta un’indagine, accusando allo stesso tempo il dipendente, sostenendo che non doveva sbarrare ladi fronte alla cliente L'articolova al, mala: “Dentrobianchi”. Il video scatena la polemica proviene da Il Fatto Quotidiano.