Donadoni | “Milan in calo e per noi è un’occasione”

(Di sabato 28 aprile 2018) “Il Milan è un po’ inma è molto attrezzato. Per noi comunque è un’occasione”. Robertocarica il suo Bologna alla vigilia della sfida di campionato contro i rossoneri al Dall’Ara. “Vogliamo vincere, significherebbe già avere migliorato la scorsa stagione”, sottolinea il tecnico rossoblù in conferenza stampa. “La squadra sta bene fisicamente, abbiamo smaltito gli acciacchi”, aggiunge, prima di soffermarsi sulla condizione dei singoli. “Mancheranno Donsah ed Helander, mentre Destro ha iniziato ieri a lavorare sul campo e Pulgar è pienamente recuperato”. Il tecnico pungola il giovane Orsolini: “Ha qualità ottime ma deve essere meno ‘bimbo’ e avere più cattiveria. Come Cutrone, per citare uno che affrontiamo domani”. Poi, su Palacio: “Sa che qui ha la fiducia, sa che siamo ...