Domenica ad Avola Dai un taglio all' indifferenza

Favola della Domenica – Dalia e le stelle : C’era una volta una bambina di nome Dalia. Aveva una carattere dolce e gentile. Era bionda con efelidi sul viso. Amava sedersi in veranda ad osservare le stelle del cielo. Una sera, nel dormiveglia, vide avvicinarsi una stella che si posò sui suoi capelli. Le parlò: “Sei una brava bambina. In grado di parlare con le stelle. Quando sarai cresciuta, farai una grande scoperta che si diffonderà in tutto il mondo”. Dalia cercò di afferrare la stella, ...