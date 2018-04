Dolore del Papa - prego per genitori Alfie : ... scienziati e medici, pazienti, famiglie, studiosi di etica e di cultura, leader religiosi, filantropi, rappresentanti dei governi e del mondo imprenditoriale".

Il Segreto/ Anticipazioni : Hipolito preoccupato per Dolores - perderà il lume della ragione? (28 aprile) : Il Segreto, Anticipazioni e trame di sabato 28 aprile 2018: Hipolito sempre più preoccupato per Dolores, perderà il lume della ragione dopo la richiesta di Pedro?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 04:00:00 GMT)

“Luigi? Il Dolore per mio figlio…”. Nina Moric rompe il silenzio. Il suo Favoloso è nella casa del GF e il momento non è dei migliori : per lei e per lui… : ”Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non mi vanno più bene e ho deciso di cambiarle nella mia vita”. Erano state queste le sue parole poche giorni fa. Parole che non lasciano spazio a dubbi e che fanno capire come la storia sia bella che finita da un pezzo. Un colpo durissimo per lei, che di sicuro non se lo aspettava, e per i telespettatori del ...

RITA DALLA CHIESA/ "Non posso più parlare di Fabrizio Frizzi" - un altro Dolore dopo la morte dell'ex marito : RITA DALLA CHIESA da eroina dei social ad ex massacrata per il troppo interesse riservato a Fabrizio Frizzi? A parlare della situazione è la diretta interessata: "io sotto accusa"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Avicii : true stories - i presagi del dj morto a 28 anni. “Se vado avanti così muoio. Troppo Dolore e stress” : Tim sapeva che se fosse andato avanti così sarebbe morto. Ma chi era intorno a lui preferiva ignorare la sua volontà, convincerlo a continuare tour estenuanti da 300 date l’anno nonostante lui gridasse di impazzire di stress, ansia e dolore fisico. Tim è Tim Bergling, superstar dell’elettronica che lo scorso 20 aprile morto a 28 anni in Oman. Da dieci era Avicii, dj di fama mondiale, idolo da Ibiza a Osaka, genio ...

Salah conosce il Dolore del non vincere - quasi - mai - ma la Roma non è morta... : Un mondo sconosciuto da scoprire ogni volta. E ogni volta bello da lasciare stupiti, vivendo l'illusione di aver compreso la felicità, anche solo per un istante. E il gol, secondo me, va celebrato ...

È nelle cellule delle carezze - la luce capace di spegnere il Dolore : Per la prima volta è stata messa a punto in Italia una tecnica che spegne il dolore con la luce. Agisce sulle cellule nervose della pelle sensibili alle carezze, le stesse che si attivano in chi soffre di dolore cronico. Una volta trattate queste cellule con una specifica sostanza chimica, è sufficiente esporle a una fonte luminosa per spegnere il dolore. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, è stata condotta in ...

“Vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

“Oh - non ce la faccio”. Le lacrime di Alessia Mancini. Quel ricordo - mai svelato - risalta fuori a Verissimo e la moglie di Flavio Montrucchio si commuove : ”Un Dolore indelebile” : Puntata di ”Verissimo” completamente dedicata all’Isola dei famosi 2018 con tanti ospiti in arrivo nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre ai finalisti in studio si sono avvicendati anche gli ultimi eliminati che ancora non hanno raccontato la loro esperienza a Verissimo. Tra questi anche Alessia Mancini, l’ex velina di ”Striscia la Notizia” e moglie di Flavio Montrucchio, l’ex concorrente ...

Avicii - è morto il dj di "Wake me up"/ Oman - l’artista svedese aveva 28 anni : il Dolore del web : Avicii è morto: il dj svedese è scomparso all’età di 28 anni a Muscat in Oman: sua la hit “Wake me up”. Tragica notizia per il mondo della musica, se ne va un grandissimo produttore(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:05:00 GMT)

I separatisti baschi dell'Eta chiedono perdono alle vittime. "Ci scusiamo per il Dolore che abbiamo causato" : Il gruppo separatista basco Eta si è scusato per il "dolore" e i "danni" che ha causato durante la sua lotta per ottenere l'indipendenza dalla Spagna e ha chiesto perdono alle vittime. "abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili, vogliamo mostrare rispetto ai morti, ai feriti e alle vittime delle azioni dell'Eta. Siamo sinceramente pentiti".Il gruppo indipendentista ha rilasciato una nota attraverso i quotidiani Gara e Berria in ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Il Dolore del Ken Umano : "picchiato ed emarginato dai miei amici" : GRANDE FRATELLO 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie, Mariana Falace si confida e racconta le violenze subìte da un fidanzato.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:10:00 GMT)

"Ero sotto la doccia - di colpo un Dolore alla testa" : Barrichello e il racconto del tumore : "Sono vivo per miracolo", dice Rubens Barrichello alla tv brasiliana, raccontando il dramma del tumore al collo che l'ha colpito a fine gennaio e da cui, fortunatamente, sembra essere guarito. Il 45enne ex pilota della...

“Non respira!”. 7 mesi - muore il giorno del suo battesimo. Il vestitino bianco - tutta la famiglia della piccola Chiara era pronta per i festeggiamenti. Poi la tragica scoperta in culla. Tanto insopportabile Dolore : Da mesi aspettavano quel momento. Da quando gli occhi della loro piccola gioia si erano aperti non avevano mai smesso di sognare. Una felicità vera, di quelle che il tempo non scalfisce e che crescono ad ogni passo. Così era la vita di Matteo Buscaglia e Francesca, i genitori della piccola Chiara, un tesoro con i loro tratti e il sorriso sempre sul viso. Doveva essere una giornata di festa quella, la prima festa di Chiara, il battesimo al ...