Diretta Roma Chievo risultato live 2-0 info streaming video e tv | Dzeko mette la firma

Roma-Chievo 2-0 : risultato e cronaca in Diretta live : Roma-Chievo, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

