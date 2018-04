Diretta Amici 2018 quarta puntata serale oggi | ritorna Emma Marrone

Amici 2018 - quarta puntata Serale del 28 aprile in Diretta. Simona Ventura contro Heather Parisi : «Posa il fiasco perchè non ci siamo» poi lascia lo studio : Amici 2018 - Simona Ventura Il Serale di Amici 2018 arriva alla quarta puntata (dopo una terza senza eliminazioni) e qui su DavideMaggio.it, come ogni sabato, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del Serale di sabato 28 aprile Ore 21.13- Inizia la puntata. Maria De Filippi saluta il pubblico: ...

Amici 2018 - quarta puntata Serale del 28 aprile in Diretta : Amici 2018 - Il Serale Il Serale di Amici 2018 arriva alla quarta puntata (dopo una terza senza eliminazioni) e qui su DavideMaggio.it, come ogni sabato, si rinnova l'appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: le anticipazioni della quarta puntata del Serale In diretta su Canale 5 a partire dalle 21.10 Maria De Filippi conduce la quarta

Ad Amici di Maria De Filippi è sempre Biondo a far litigare i giudici. Ancora una volta, Heather Parisi si scaglia contro il giovanissimo cantante criticandolo per aver utilizzato l' autotune

