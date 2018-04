Dichiarazione Iva | ultima chiamata

Dichiarazione Iva annuale : invio entro fine mese : Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva 2018 in forma autonoma, e il modello da utilizzare è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 15 gennaio 2018. Quest’anno è la prima volta in cui la Dichiarazione Iva in forma autonoma scade il 30 aprile, dopo l’introduzione dal 2017 dell’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati delle liquidazioni periodiche. Lo ...

Dichiarazione dei redditi : da lunedì arriva la precompilata : La ' precompilata ' dà l'avvio alla stagione della Dichiarazione dei redditi . Circa 30 milioni di moduli, con oltre 1 miliardo di dati già inseriti dal fisco, sono domattina disponibili on line per i ...

“Me lo ha detto prima di morire”. Isola dei Famosi - le parole choc. Solo dopo l’ultima puntata arriva la Dichiarazione “pesante” dell’ex naufrago. Cosa è successo prima del programma. Sconcerto assoluto : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è successo nulla di così “particolare”, il caso è scoppiato in seguito. Che poi “caso” non è la parola giusta. Ora vi illuminiamo, tranquilli.No, per una volta non c’entra nulla Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco, ufficialmente, non era ancora iniziato. Per una volta, Francesco Monte è stato “graziato” ...

Dichiarazione di Stefano Boeri sul Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia : A proposito dell’avviso di Garanzia recapitato ieri a Stefano Boeri in merito all’inchiesta sulle presunte irregolarità nella costruzione e gestione del Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia, Stefano Boeri ha dichiarato: “Facendo seguito all’Ordinanza del Comune di Norcia del 347 del 04/03/2017, alle Ordinanze della Protezione Civile e grazie ai fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal TGLa7 tra i cittadini italiani, abbiamo ...

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al sesso arriva questa Dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...