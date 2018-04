Di Maio smascherato «Giurò che non avrebbe mai toccato Mediaset»

ilgiornale

(Di sabato 28 aprile 2018) Il giorno dopo l'attacco di Luigi Di, messa nel mirino dal capo politico del Movimento Cinquestelle per fantomatiche "velate minacce" a Matteo Salvini, arriva la replica di un uomo. È il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, nel corso del suo programma "Fatti e Misfatti" a tornare sulle parole del leader dei Cinquestelle. E a rivelare un episodio della campagna elettorale che indica come Diabbia cambiato rotta rispetto a qualche settimana fa."Sono testimone oculare, ho assistito di persona a una rassicurazione di Luigi Di. Qualche giorno prima del voto, in campagna elettorale aveva detto che nonmai". "Di" racconta Liguori, "in un colloquio privato, davanti a testimoni, tra cui anche un suo importante consigliere e deputato dei Cinquestelle, mi ha detto: Mi devi credere, non cambieremo la nostra linea sulle televisioni. ...