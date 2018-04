Di Francesco : 'Noi competitivi col Liverpool. Schick? Ha capito la Roma' : Il bosniaco segna e regala altri tre punti ai giallorossi, questo il suo commento su Sky Sport a fine gara: "E' stata una vittoria molto importante, ringraziamo Alisson che ha parato un rigore ...

Serie A Roma - Di Francesco : «Chievo alle corde. Liverpool? Bisogna crederci…» : Roma - La Roma ha risolto con un poker la pratica Chievo, ostacolo arrivato tra l'andata e il ritorno di Champions League contro il Liverpool. Così Eusebio Di Francesco : "Sono contento della ...

Roma - Di Francesco : "Liverpool? Io ci credo - faremo una grande gara" : ... anche se dopo questo risultato c'è solo da sorridere: "La squadra ha dimostrato di trattare questa gara in un modo eccellente, sono molto soddisfatto - dice il tecnico giallorosso a Premium Sport -. ...

Di Francesco : 'Liverpool? Io ci credo. Stasera tifo Juve - è normale' : Dopo la vittoria contro il Chievo, Eusebio Di Francesco ha così parlato a Premium Sport della prova della sua Roma: 'La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo creato pericoli al Chievo, ...

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo avuto la faccia giusta. Con il Liverpool io ci credo' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo ...

Dal Chievo al Liverpool - Di Francesco guarda avanti : "Questa la mia Roma : ora recuperiamo le forze" : Il tecnico giallorosso si proietta sulla sfida con i Reds ed elogia Schick: "E' cresciuto tantissimo"

Di Francesco : “condanno violenza - ritorno col Liverpool sia festa sport” : “Mi auguro che il ritorno con il Liverpool sia una vera festa di sport”. E’ l’appello rivolto ai tifosi della Roma da Eusebio Di Francesco in vista del match dell’Olimpico contro i Reds in programma mercoledì prossimo. Aprendo la conferenza alla vigilia della sfida col Chievo, il tecnico dei giallorossi dedica il suo primo pensiero al tifoso del Liverpool Sean Cox che si trova ancora ricoverato in gravi condizioni ...

Roma - Di Francesco : 'Col Liverpool sia una festa. Possiamo ancora fare l'impresa' : Spero che la partita di ritorno possa essere una festa di sport. È un appello che faccio alla mia tifoseria". Quali sono le condizioni della squadra? "Siamo molto dispiaciuti, ci aspettavamo un ...

Roma - anatomia di un suicidio : la sconfitta di Liverpool chiama in causa le scelte di Di Francesco : dal nostro inviato Liverpool 'Chi non ci crede, resti a casa o sugli spalti'. Di Francesco, dopo aver incassato la manita, si è rivolto subito al suo gruppo: al ritorno vuole una partecipazione ...

Liverpool-Roma - processo a Di Francesco : Nella Capitale è vivo il dibattito sull'assetto scelto ieri ad Anfield: in particolare, la difesa a 3 contro il tridente di fuoco dei Reds è sembrata un azzardo

PAGELLE/ Liverpool-Roma - 5-2 - : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco - Champions League - : Le PAGELLE di Liverpool Roma: i voti della partita, semifinale di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

Roma - i 5 motivi per cui l’impresa contro il Liverpool è possibile : dall’Olimpico a Perotti - da Di Francesco ai limiti dei Reds : Si è disputata ieri la gara d’andata della semifinale di Champions League, in campo Liverpool e Roma che si sono affrontate in una partita che ha regalato grandi emozioni. Il risultato di 5-2 lascia tutto aperto in casa giallorossa, la squadra di Di Francesco ha provato a contenere nei primi minuti poi ha deciso di cambiare passo Salah e per la Roma sono stati dolori, doppietta dell’egiziano e due assist, doppietta di Firmino e gol ...

VIDEO/ Liverpool-Roma (5-2) : highlights e gol. Di Francesco : chi non ci crede stia a casa (Champions League) : VIDEO Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:04:00 GMT)

PAGELLE/ Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco (Champions League) : Le PAGELLE di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:52:00 GMT)