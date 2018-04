Detto Fatto | anticipazioni puntate dal 30 aprile al 3 maggio 2018

“Mi ecciti…”. Gf : fuori controllo. Il concorrente senza ritegno è andato incontro alla gieffina e le parole che ha Detto hanno fatto tremare i muri. I fan del programma sono scioccati : “Non può averlo fatto sul serio” : Se vi eravate scandalizzati con L’Isola dei Famosi, guardando il Grande Fratello Vip vi sembrerà che quello della Marcuzzi era il reality delle educande. La prima settimana nella casa è stata piena di colpi di scena, ma soprattutto di momenti di tensione. In particolare non si fa che parlare dello scontro molto forte che c’è stato tra Baye Dame e Aida Nizar, tra i due sono volati paroloni veramente esagerati: “Te ...

Caterina Balivo verso Rai1 : Detto Fatto si ispira a La vita in diretta? : Caterina Balivo torna su Rai1 e si ispira a La vita in diretta? Proprio come un vento creativo l’ispirazione spira da ogni dove. In tutti i campi lavorativi ci si può ispirare a un’opera d’arte, a una persona, a un progetto o a un semplice gesto e così via. A chi si sarà mai ispirata Caterina Balivo per le sue interviste ‘faccia a faccia’ che negli ultimi mesi caratterizzano il suo Detto Fatto? Sicuramente non a se stessa visto che le ...

Grande Fratello 15 - Matteo a Paola Di BeneDetto : "Mi hai fatto male - non hai avuto rispetto" (VIDEO) : Durante la seconda puntata del Grande Fratello 15 l’ex naufraga Paola Di Benedetto ha incontrato Matteo Gentili: i due sono stati fidanzati e si sono lasciati prima che l’ex Madre Natura partisse per L’Isola dei Famosi dove ha incontrato Francesco Monte con cui ha adesso una relazione. La Di Benedetto ha premesso che "non sono qui per litigare e per parlare male di te" ma ha ammesso di essere rimasta "basita dalle affermazioni" che Matteo ...

Detto Fatto - anticipazioni puntate dal 23 al 27 aprile 2018 : Nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e i tanti sorprendenti tutorial di

Detto Fatto – La settimana dal 23 al 27 aprile – Anticipazioni : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 23 aprile – Come sempre, la puntata del lunedì sarà live. In cucina, Domenico Spadafora soddisferà i desideri golosi di un […] L'articolo Detto Fatto – La ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 23 al 27 aprile : In studio arriverà il campione del mondo di apnea Mike Maric per spiegare quanto è importante per il fisico smettere di fumare, misurando il livello di monossido di carbonio presente nei polmoni dopo ...

“Quella? No!”. Caterina Balivo - che sfregio : fatta fuori. Lasciare “Detto Fatto” per un programma top ma… sul più bello - ecco cosa ha dovuto subire : Caterina Balivo al centro di un mezzo caso in casa Rai. Il suo programma ‘Detto Fatto’ continua ad andare a gonfie vele e quindi Raiuno aveva deciso di promuoverla in quale modo. L’azienda voleva riportare in tv “Portobello”, come striscia pomeridiana di un’ora, con la conduzione di Caterina Balivo, appunto. Lo scrive Dagospia, che aggiunge un croccante retroscena. “L’operazione sarebbe ...

“L’hanno obbligata”. Isola - Cipriani sconvolta dietro le quinte. È successo durante la finalissima del reality : mentre in studio si respirava un’aria festosa - Francesca - tutta sola - piangeva disperata. Nessuno ha Detto nulla durante la diretta ma - a distanza di qualche ora - è venuta fuori la verità. Cosa le hanno fatto : Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio a Blogo : "Mai Detto che avrei fatto il co-conduttore. La regina è Barbara!" (Video) : Cristiano Malgioglio è uno degli opinionisti della quindicesima edizione del Grande Fratello, reality show che tornerà in onda su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.In occasione della conferenza stampa di presentazione, noi di TvBlog abbiamo chiesto a Malgioglio maggiori delucidazioni riguardo il suo ruolo nel programma. Nelle settimane scorse, infatti, si era parlato addirittura di Malgioglio come co-conduttore e non come semplice ...

I 91 anni di BeneDetto XVI. Padre George : "Ha cantato e fatto piccola passeggiata". Gli auguri di Papa Francesco : Un compleanno festeggiato "in un clima tranquillo e familiare". E' trascorso così il 91/o genetliaco del Papa emerito Benedetto XVI, cui si sono stretti intorno in questa ricorrenza, nell'ex monastero 'Mater Ecclesiae' dove Joseph Ratzinger risiede in Vaticano, il fratello maggiore Georg, oggi 94/enne, giunto appositamente dalla Baviera, insieme ai più diretti collaboratori.In serata, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana, "la ...

Detto Fatto – La settimana dal 16 al 20 aprile – Anticipazioni : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 16 aprile – I buyer Jacopo Tonelli e Giordano Ollari valuteranno la collezione da “favola notturna” create dal giovane stilista Demetrio […] L'articolo Detto ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 16 al 20 aprile : Le regine dell'economia domestica Titty e Flavia spiegheranno come affrontare le macchie più comuni sulle camicie, proponendo un metodo di pulizia express, qualora ci si macchiasse fuori di casa, e ...

Chicca Rocco a Detto Fatto : "Giovanni Masiero? Non ci siamo lasciati" : Chicca Rocco, ieri ospite a Detto Fatto, il factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, si è sottoposta come modella d'eccezione per un nuovo tutorial sul make-up adatto per tutte le occasioni. L'ex gieffina, in realtà, ha chiesto un consiglio agli esperti del programma in vista del compleanno della figlia: Poi la sera festeggerò anche il compleanno del papà perché sono nati lo stesso giorno. ...

Chicca e Giovanni crisi superata : parla Francesca Rocco a Detto Fatto : Grande Fratello Chicca e Giovanni stanno ancora insieme: parla Francesco Rocco a Detto Fatto Chicca e Giovanni non si sono lasciati. La coppia del Grande Fratello è riuscita a superare la crisi degli ultimi mesi. A rivelarlo Francesca Rocco a Detto Fatto, dove è tornata dopo aver svolto il ruolo di tutor qualche mese fa. […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi superata: parla Francesca Rocco a Detto Fatto proviene da Gossip e Tv.