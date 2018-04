Def | aumento Iva in arrivo | stangata da oltre 1300 euro di nuove tasse

Def - via libera del Governo : previsto l'aumento IVA : Consulta il testo del DEF 2018 Il DEF si compone di tre sezioni: SEZIONE I Documento di Economia e Finanza " Programma di Stabilità dell'Italia SEZIONE II Documento di Economia e Finanza " Analisi e ...

Def - via libera del Governo : previsto l’aumento IVA : Il Consiglio dei Ministri ha approvato nelle ultime ore il DEF, Documento di Economia e Finanza che contiene il quadro aggiornato della situazione economica del nostro Paese con uno sguardo alle tendenze dei prossimi anni, come base per i programmi di riforma del prossimo Esecutivo. Il Documento, liberato dal Governo Gentiloni entro la scadenza del 30 aprile per l’invio a Bruxelles, non contiene impegni futuri, ma descrive la situazione ...

USA - in aumento il Deficit della bilancia commerciale di febbraio : Teleborsa, - Aumenta oltre attese il deficit commerciale americano di febbraio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 57,6 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo ...

AUMENTO DefICIT/ Le - vere - preoccupazioni dell'Ue sull'Italia : Il DEFICIT/Pil del 2017 è stato rivisto al rialzo, ma questo non è un problema per i conti dell'Italia. L'Europa guarderà ad altro.

Aumento dell’IVA dal 2019 - sarà contenuto nel Def? : Dal 2019 è previsto l’Aumento dell’IVA, la misura dovrà essere contenuta nel DEF che dovrà essere approvato e inviato a Bruxelles entro il prossimo 10 aprile, senza probabilmente un nuovo Governo. Cosa accadrà? Ricordiamo che dal prossimo anno è previsto un Aumento dell’Iva dal 10% all’11,5% (per arrivare al 13% nel 2020) e dal 22% al 24,2% (al 24,9% dall’1 gennaio 2020 e al 25% dall’1 gennaio 2021), ...

Arriva il Def - per il nuovo governo il nodo dell'aumento dell'Iva : Gli interventi sull'Iva messi in campo dal governo per ridurre l'evasione sull'aliquota stanno funzionando. Secondo quanto riportato in una prima bozza del Def che l'ANSA ha potuto visionare, da una ...

Di Maio : nel Def disinnescare subito aumento Iva. no a sforamento Deficit - sì a spending review : «Nel documento di economia a finanza da approvare chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva siano disinnescate subito e non rinviate per motivi tecnici. È un impegno che speriamo possa essere preso da tutto il ...