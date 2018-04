De Magistris | rimpasto dopo il rendiconto | ' Ma io non firmerò mai il dissesto'

Rimpasto - de Magistris ci riprova 'Voglio una giunta più politica' : Cosa intende per salto di qualità l'ex pm? È sempre lui a entrare nel dettaglio: 'Abbiamo tre anni davanti a noi e tanti problemi da affrontare, voglio dare una connotazione più politica alla giunta ...

De Magistris - dopo il voto rimpasto al Comune : Però le uniche parole belle per una formazione politica da lui spese sono per Potere al Popolo e la sensazione che anche in cabina elettorale questa simpatia abbia inciso sulle scelte dell'ex pm è ...