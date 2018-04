Dazi all’Europa e accordo con l’Iran - gelo Trump-Merkel : Angela Merkel torna a casa a mani vuote. Nel suo faccia a faccia con Donald Trump, durato poco più di un paio d’ore, non ha compiuto quel miracolo che del resto non era riuscito nemmeno a Emmanuel Macron, pur accolto in pompa magna alla Casa Bianca. Né sui Dazi né sull’accordo con l’Iran la cancelliera tedesca è riuscita a scalfire il presidente am...