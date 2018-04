Dallo spazio a Foligno | l' astronauta Paolo Nespoli si racconta a Rgunotizie

L’isola di Henderson : ecco l’atollo corallino visto Dallo spazio [FOTO] : L’isola di Henderson si trova nel Pacifico meridionale, a circa metà strada tra la Nuova Zelanda ed il Cile. In quanto uno dei migliori esempi di atollo corallino, l’isola di Henderson è Sito Patrimonio dell’Umanità, ed una delle più grandi riserve marine al mondo. Tuttavia, mentre questa remota, disabitata, minuscola massa di terra può apparire idilliaca e non intaccata dall’uomo, essa in realtà è uno dei luoghi sulla ...

Dallo spazio alla Terra - come i satelliti possono aiutarci a coltivare e allevare meglio : Le tecnologie spaziali possono fare la differenza nel modo in cui coltiviamo la Terra e alleviamo il bestiame. Le immagini satellitari possono dirci quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Allo stesso tempo, possono segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in ...

I diamanti Dallo spazio trovati in Africa eredità di un pianeta perduto : (Foto: Peter Jenniskens /SETI Institute/NASA Ames) I diamanti provenienti da Almahata Sitta, un meteorite caduto nel 2008 nel deserto della Nubia, nel Sudan, facevano parte di un pianeta scomparso delle dimensioni intermedie tra quelle di Marte e quelle di Mercurio, esistito miliardi di anni fa, ovvero agli inizi del nostro Sistema solare. A suggerirlo sulle pagine di Nature Communications è il team di ricercatori svizzeri dell’École ...

Diamanti Dallo spazio - arrivati da un pianeta scomparso su un meteorite : Sono giunti sulla Terra grazie ad Almahata Sitta, caduto nel 2008 nel deserto del Sudan, uno studio svizzero dice che l’origine è il pianeta degli albori del sistema solare

Una metropoli in crescita ricca di storia : ecco Hyderabad vista Dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’India meridionale, precisamente sulla capitale dello stato di Telangana: Hyderabad. Con un’estensione di circa 650 kmq, Hyderabad è una delle più vaste aree metropolitane dell’India ed ospita quasi sette milioni di persone. Sorge sulle sponde del fiume Musi, che possiamo vedere attraversare l’immagine al centro. Nonostante sia ricca di storia, ...

Dallo spazio alla Terra : i satelliti ci diranno quando irrigare : quando irrigare i campi? Ce lo dirà il satellite, consentendo il risparmio di un terzo dell’acqua normalmente utilizzata. Esso è in grado di segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in avanti dell’agricoltura di precisione: non solo più droni e tecnologie di base, ma osservazione della Terra e immagini ...

Dallo spazio alla Terra - i satelliti ci diranno quando irrigare : Roma, 17 apr. , askanews, Il satellite dice quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Segnala i movimenti e lo stato di salute del bestiame, ...

Linea Radcliffe - l’unico confine che si vede Dallo spazio : La “Linea Radcliffe” è l’unico confine politico visibile dallo spazio a causa di un gigantesco sistema di illuminazione lungo la barriera di contrasto a infiltrazioni, contrabbando e immigrazione illegale. Si tratta della frontiera che separa India e Bangladesh, ma – come molti altri confini del mondo – è un retaggio dell’era coloniale e prende il nome da Sir Cyril Radcliff, il quale nel 1947, alla vigilia ...

Virus Dallo Spazio? Ogni giorno ne cadono milioni di miliardi sulla Terra : Spazio – Ogni giorno cadono sulla Terra milioni di miliardi di Virus. A rivelarlo è un team di ricercatori, i quali hanno confermato la loro ipotesi salendo sulla cima della Sierra Nevada, in Spagna, dove hanno raccolto gli agenti esterni caduti dal cielo, ed hanno scoperto che Ogni giorno la Terra viene inondata da questi Virus, che si collocano al di sotto della stratosfera. Lo studio condotto dagli esperti è stato pubblicato sulla rivista ...

Il misterioso campo magnetico degli oceani mappato con estrema precisione Dallo spazio : I satelliti che girano intorno alla Terra hanno mappato una forza invisibile con un dettaglio ineguagliabile: il campo magnetico creato dalle correnti degli oceani del pianeta. La maggior parte delle persone conosce il potente campo magnetico prodotto dal nucleo di ferro fuso della Terra, ma si sa poco del campo generato dai suoi oceani. Per questo l’Agenzia Spaziale Europea ha deciso di mandare 3 identiche sonde spaziali (lanciate nel 2013 e ...

Digitalizzazione : Dallo spazio un aiuto per conservare antichi testi vaticani : Presentati oggi i primi risultati della collaborazione nata 5 anni fa tra l’Agenzia Spaziale Europea e la Biblioteca Apostolica Vaticana, il cui scopo è la conservazione del patrimonio culturale attraverso la Digitalizzazione di antichi manoscritti e codici. Secondo Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, “l’obiettivo e’ digitalizzare gli 82.000 manoscritti vaticani, al momento siamo a circa il 15% ...

L’Isola delle uova vista Dallo Spazio : Le sonde Sentinel dell’Esa ci regalano una bellissima immagine delL’Isola delle uova, una piccolissima formazione di appena 800 metri nell’arcipelago delle Bahamas. La scelta del nome non è casuale: si riferisce, infatti, alle uova delle migliaia di uccelli marini che regolarmente depositano le loro uova in questo territorio incontaminato. Eccola in questo video, realizzato dall’Esa, circondata da un mare spettacolare che è una vera e propria ...

Siberia : il più grande lago di acqua dolce del mondo visto Dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la Siberia meridionale e sul più grande lago di acqua dolce del mondo: il lago Baikal. Ripreso il 14 marzo 2017, questo profondo lago appare ricoperto di ghiaccio. L’intero lago è normalmente ghiacciato tra gennaio e maggio ed in alcuni punti il ghiaccio può essere più spesso di 2 metri. Con circa 23.000 km cubici di acqua, il lago Baikal è il più grande lago di ...

SpaceX e la strana storia dello streaming vietato Dallo Spazio : L'azienda di Musk ha dovuto interrompere lo streaming perché non era in possesso della licenza che permette di mostrare immagini della Terra dall'orbita