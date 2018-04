Dal governo balneare al premier istituzionale | ecco le mosse del Colle

Novità Dal governo : primi tagli ai privilegi Video : I pentastellati attraverso il loro blog hanno comunicato di aver intrapreso la loro operazione taglia-privilegi, tanto millantata in campagna elettorale. Il movimento stima che ci sara' un risparmio di 18,7 milioni all'anno e che quindi questi soldi potranno rientrare nelle tasche dei contribuenti. Chiaramente stiamo parlando di vitalizi [Video]ovvero i guadagni che i parlamentari hanno dopo aver terminato il loro mandato politico, guadagni che ...

Novità Dal governo : primi tagli ai privilegi : I pentastellati attraverso il loro blog hanno comunicato di aver intrapreso la loro operazione taglia-privilegi, tanto millantata in campagna elettorale. Il movimento stima che ci sarà un risparmio di 18,7 milioni all'anno e che quindi questi soldi potranno rientrare nelle tasche dei contribuenti. Chiaramente stiamo parlando di vitalizi ovvero i guadagni che i parlamentari hanno dopo aver terminato il loro mandato politico, guadagni che stando ...

Governo : Rubino (Pd) - Dal M5S mix di incompetenza e autoritarismo : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) – “Temo il solito gioco a scacchi dei posizionamenti interni, con hashtag improbabili e nuovi campi da arare. La mia preoccupazione non riguarda gli insulti che ci sono stati rivolti contro, né gli improbabili programmi sbandierati in campagna elettorale. Noi abbiamo visto all’opera, in tante amministrazioni comunali, il mix di incompetenza e autoritarismo che i 5 stelle esprimono”. Così, ...

Solo un governo costituente può farci uscire Dal rebus elettorale : ... cioè quanto a concezione della democrazia, a lealtà alla Costituzione, a collocazione europea e visione della politica estera. Il secondo consiste nel fatto che difficilmente si potrebbe formare un ...

Governo : Sabino Cassese s'offreE cerca di imitare Mario MontiVolteggi Dal Corriere a Palazzo Chigi : Chi non ricorda come Mario Monti, prima di diventare premier, non prese a volteggiare in ampi giri concentrici sul Corriere della Sera? Ora Sabino Cassese prova a fare lo stesso Segui su affaritaliani.it

Governo - Renzi allontana il PD Dal M5S. Esulta Salvini Video : 3 Dopo il fallimento dell’esploratrice Elisabetta Casellati non è andata certo meglio a Roberto Fico, bloccato all’angolo di un ring sul quale il Partito Democratico non è ancora salito. I segnali di apertura lanciati e colti rispettivamente da Luigi Di Maio e Maurizio Martina non sono serviti infatti a ingranare il cosiddetto forno rimasto virtualmente aperto. La distanza è rimasta siderale, come era facilmente prevedibile, ...

Gentiloni : "Italia fuori Dalla crisi grazie al nostro governo" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def "a politiche invariate che non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo e che fotografa la situazione tendenziale dalla quale emerge quadro positivo", ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Che poi ha aggiunto: "È indispensabile inoltre che i buoni risultati economici si traducano in buoni risultati sociali. Oggi con questo Def fotografiamo ...

Il contratto di governo proposto Dal M5s al PD è una delusione (e non serve a nulla) : La prima bozza del contratto di governo che il MoVimento 5 Stelle presenterà a PD (e non più alla Lega) è una delusione. Nella forma e nella sostanza.Continua a leggere

Riforma pensioni/ Quota 41 - precoci delusi Dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...

Dalle famiglie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di governo proposto Dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

A Fico l’incarico per il governo M5S-Pd Salvini : è ora di scendere Dal piedistallo : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Fico - mandato per intesa M5S-Pd. «Partire dai temi e Dal programma». Salvini : se i dem vanno al governo la gente straccia scheda elettorale : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Salvini : "Governo in 7 giorni - PD cancellato Dalla faccia della terra" : Matteo Salvini è carico all’indomani delle elezioni regionali in Molise. Il M5S si è confermato primo partito anche qui (pur perdendo consensi), ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, Popolari e Orgoglio Molise). Un risultato che si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla formazione del nuovo governo: a sentire i leader della coalizione che ha conquistato il 37% alle ultime elezioni ...