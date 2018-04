Cronaca in diretta dell' assemblea Banca Popolare di Sondrio

Bari - Virtus Entella 0-0 : Cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Aglietti Reti: Ammonizioni: Recupero: La cronaca minuto per minuto 1' tempo 12' punizione conquistata da La Mantia bravo a coprir palla su intervento di Marrone, punizione sulla trequarti ...

Ternana - Pescara : Cronaca diretta - risultato in tempo reale : [ AGGIORNA LA diretta ] cronaca minuto per minuto SEGUI LA PARTITA DI SERIE B. COMMENTO IN tempo reale QUI Ternana Nessuna defezione per mister De Canio che dovrebbe mandare in campo i suoi col ...

Venezia - Palermo 2-0 : Cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Venezia Inzaghi dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida vinta in casa del Novara quindi 3-5-2 con Audero tra i pali, pacchetto ...

Venezia - Palermo 1-0 : Cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Venezia Inzaghi dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida vinta in casa del Novara quindi 3-5-2 con Audero tra i pali, pacchetto ...

Venezia - Palermo 0-0 : Cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Venezia Inzaghi dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida vinta in casa del Novara quindi 3-5-2 con Audero tra i pali, pacchetto ...

Marsiglia-Salisburgo 2-0 : Cronaca diretta e risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto QUI MARSIGLIA Rudi Garcia ritrova Sarr ma perde Sakai per un infortunio che lo terrà fuori per tutto il finale di stagione. Il tecnico confermerà il 4-2-3-1 con Pelè tra ...

Arsenal - Atletico Madrid 1-0 : Cronaca e risultato in diretta : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Arsenal Wenger, alle ultime partite sulla panchina dei Gunners, dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Cech in porta, pacchetto ...

Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 : tabellino e Cronaca in diretta live : Bayern Monaco-Real Madrid, andata semifinale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bayern Monaco-Real Madrid 1-1 : tabellino e Cronaca in diretta live : Bayern Monaco-Real Madrid, andata semifinale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Marsiglia-Salisburgo : Cronaca diretta e risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto QUI MARSIGLIA Rudi Garcia ritrova Sarr ma perde Sakai per un infortunio che lo terrà fuori per tutto il finale di stagione. Il tecnico confermerà il 4-2-3-1 con Pelè tra ...

Arsenal - Atletico Madrid : Cronaca e risultato in diretta : La cronaca minuto per minuto QUI Arsenal Wenger, alle ultime partite sulla panchina dei Gunners, dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Cech in porta, pacchetto difensivo composto da Bellerin ...

Diretta Sport Viterbo - mercoledì la radioCronaca della finale di ritorno di Coppa Italia : La trasmissione potrà essere seguita Direttamente su Facebook sulla pagina "Diretta Sport Viterbo" cliccando su "Radio Verde streaming". Inoltre sugli smartphone sulle App.: "Tunein" e "Simple Radio" ...

DIRETTA Champions Liverpool-Roma 4-0 : Cronaca del match Video : DIRETTA secondo tempo Liverpool-Roma 69' GOL LIVERPOOL! Angolo di Milner, zuccata di Firmino ed è il gol del 5-0. La Roma non c'è più in campo. 65' Dentro Gonalons e Perotti al posto di Jesus e De Rossi. 61' GOL LIVERPOOL! Altro gol fotocopia. Salah sfonda a destra, rasoterra sul secondo palo per Firmino che mette in rete da un metro. Accademia del Liverpool. 55' GOL LIVERPOOL! Altra verticalizzazione dei Reds, Salah va via sulla destra, mette ...

Liverpool-Roma 3-0 : risultato e Cronaca in diretta live : liverpool-Roma, andata semifinale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.