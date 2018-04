Cosa vedere a Sestri Levante in una giornata | spiagge libere | eventi sul mare | sentieri e

Cosa vedere in tv durante il ponte del 1 maggio : Ecco in 10 programmi Cosa vedere in tv in questi giorni: IN STREAMING Happy! , Netflix, Ha appena esordito la serie tv ispirata al celebre fumetto che vede protagonista Nick Sax , Christopher ...

Cosa vedere in tv durante il ponte del 1 maggio : ponte del primo maggio: un po’ di sano relax e magari un piccolo viaggio. Ma scommettiamo che ci sarà chi non rinuncerà a un po’ di tv? E tra serie da recuperare (in streaming ma non solo), film da rivedere e tradizioni da rispettare, tipo quella del concertone a Roma, le occasioni non mancheranno. Ecco in 10 programmi Cosa vedere in tv in questi giorni: IN STREAMING Happy! (Netflix) Ha appena esordito la serie tv ispirata al celebre ...

Weekend nei castelli della Loira : Cosa vedere e cosa fare : Viaggio on the road nel cuore della Loira tra castelli, abbazie e borghi d’atri tempi. Facendo incetta di prodotti gourmand e vini da intenditori. E con gran final gourmet a Parigi Dal Marais Poitevin a Niort Nel Parco interregionale del Marais poitevin, fra Niort e la baia di Aiguillon, la Venezia verde è un’oasi di pace pennellata da paesaggi tranquilli e misteriosi dove labirinti di fossati segreti, canali ricoperti di lenticchie ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 27 aprile : LA MELODIE di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely. Francia 2017. Durata: 102’ Voto 4/5 (DT) Una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale di insegnamento del violino per una classe indisciplinata dove si mescolano origini geografiche e contrasti individuali da bulli, e un obiettivo finale: un concerto alla Filarmonica di Parigi. Ad aiutare i ragazzini arriva Simon, silenzioso e dimesso ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 27 ottobre : LA MELODIE di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely. Francia 2017. Durata: 102’ Voto 4/5 (DT) Una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale di insegnamento del violino per una classe indisciplinata dove si mescolano origini geografiche e contrasti individuali da bulli, e un obiettivo finale: un concerto alla Filarmonica di Parigi. Ad aiutare i ragazzini arriva Simon, silenzioso e dimesso ...

Cosa vedere in streaming questa settimana : «The Rain» e «The Handmaid's tale» : Da un'idea fortemente politica nasce una serie di fantascienza per tutti gli orfani di «Lost». Un nuovo episodio ogni settimana sul servizio in streaming di Amazon. The Handmaid's Tale Dal 26 aprile ...

Cosa vedere su Netflix a maggio : Chi ormai è addicted dello streaming sa che Netflix è da sempre portatore di belle sorprese. E lo conferma anche nel mese di maggio. La prima chicca (disponibile dal 4 maggio) è Rimetti a noi i nostri debiti, primo film italiano originale diretto da Antonio Morabito, con protagonisti Claudio Santamaria e Marco Giallini. Al centro la storia di Claudio, che lavora saltuariamente come magazziniere portandosi dietro non pochi debiti. Quando perde il ...

Fuorisalone - Cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO : Fuorisalone, cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO Da Brera, dove venerdì sera si è tenuta la Notte bianca del design, alla Triennale, con i 20 anni della mostra-evento di Interni, passando per l'installazione COS. Le opere imperdibili del Fuorisalone nel cuore del capoluogo lombardo. LA FOTOGALLERY ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e cosa non vedere nel weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...

Fuorisalone - il design è giovane : Cosa vedere a Lambrate - : Anche dopo l'abbandono dei curatori del circuito Ventura Projects, la zona rimane un punto di riferimento per i talenti creativi emergenti

Fuorisalone - dal Superloft all'eco design : Cosa vedere in zona Tortona - : una delle tappe irrinunciabili per gli amanti del design. Ecco alcune delle più belle esposizioni e eventi in programma fino al 22 aprile nell'area tra Porta Genova, via Tortona e via Savona

Fuorisalone - dal Superloft all'eco design : Cosa vedere in zona Tortona - : una delle tappe irrinunciabili per gli amanti del design. Ecco alcune delle più belle esposizioni e eventi in programma fino al 22 aprile nell'area tra Porta Genova, via Tortona e via Savona

Guida di Manchester : Cosa vedere nella seconda città del Regno Unito : The Museum of Science and Industry è dedicato allo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'industria nel paese, con una particolare enfasi al contributo della città in questi campi. Il People'...

Cosa vedere e cosa fare a Lugano : Aperto tutti i giorni, da maggio a settembre, è il luogo ideale per prendere il sole, rilassarsi o dedicarsi allo sport . Nel lido, infatti, c'è una spiaggia di 2000 metri quadrati, una piscina ...